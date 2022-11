Ako uzmemo u obzir redateljevu autentičnost prikaza uspona i nevjerojatnih lokacija gdje je film sniman, ove jeseni nas čeka jedna adrenalinska borba za preživljavanje.

Odvažna ekspedicija pretvara se u borbu za preživljavanje kad se penjači pokušaju popeti na tri najzahtjevnije planine na svijetu.

Novu dozu adrenalina i izvanrednu scenografiju europskih Alpi ove jeseni donosi avanturistički triler Ekstremni uspon koji će vas ostaviti bez daha. Ako ste ikad imali priliku, a bojali ste se popeti na najviše alpske vrhove i uživati u pogledu, sada ih možete doživjeti iz sigurnosti kino sjedala jer ovaj film donosi vrhove planina vama.





Mladog engleskog planinara prijatelj namami u Alpe da mu pomogne tijekom jednog ljeta osvojiti ‘Veliku trojku’ planinskih vrhova; Matterhorn, Eiger i Mont Blanc. Unatoč tome što su svjedočili smrtnim slučajevima tijekom uspinjanja na prva dva vrha, oni ustraju na posljednjem usponu, nesvjesni oluje koja se sprema s druge strane planine. Uspon se uskoro pretvora u zastrašujuću noćnu moru za grupu prijatelja kada ih smrtonosna oluja zarobi u blizini vrha i odsječe svaku nadu u spas. Budući da su izgledi protiv njih, prijatelji su prisiljeni vjerovati jedni drugima kako bi se spasili na bilo koji način.

Scenarist i redatelj filma Julian Gilbey (Uspon uličnog ratnika, Abeceda smrti 2) je i sam strastveni penjač, što uvelike pridonosi autentičnosti samih sekvenci uspona kao i opasnosti koje one donose sa sobom. Gilbey je već ranije režirao A Lonely Place To Die (2011), čiji su glavni protagonisti također penjači u škotskom gorju, te također odiše autentičnošću po pitanju osvajanja litica.

Ryan Phillippe (Okrutne namjere, Znam što si radila prošlog ljeta) predvodi glumačku ekipu u kojoj se ističu Freddie Thorp (Brži od najbržih, Fate: The Winx Saga), Michael Biel (Emily u Parizu, Dunkirk), Mathilde Warnier (A Very Secret Service, Curiosa), Hannah New (Crna jedra, Gospodarica zla) i Laura Ferries (Tuđinka, 12 ubojica).



Epska avantura Ekstermni uspon je bila 5 godina u nastajanju, a lokacije snimanja su autentične i uključuju ozloglašenu sjevernu stranu Eigera, vrh Matterhorna i Mont Blanc.

Ako uzmemo u obzir redateljevu autentičnost prikaza uspona i nevjerojatnih lokacija gdje je film sniman, ove jeseni nas čeka jedna adrenalinska borba za preživljavanje koja se mora pogledati na velikom ekranu za potpuni doživljaj uzbuđenja i straha boravka na planini.

U kinima od 10.11.2022.

GLUMCI: Ryan Phillippe, Freddie Thorp, Michael Biel, Mathilde Warnier, Hannah New, Laura Ferries

REŽIJA: Julian Gilbey

SCENARIJ: Julian Gilbey

PRODUCENTI: Marc Goldberg, Tiernan Hanby, Andrew Loveday

IZVRŠNI PRODUCENTI: Lee Baker, Dee Johnson, Jack Loveday, Terry Loveday, Donald Pilkington, Compton Ross, Andrew George Southern

ŽANR: avantura, triler

Distribucija: Editus d.o.o.