Prošlog vikenda održao se prvi PopUp Fashion, Art &Music koncept IME:MJESTO:VRIJEME: u Ro & Do baru na adresi Ilica 73, preko puta Britanca.

Posjetitelji su mogli provesti popodnevne subotnje sate i provesti u ugodnom ambijentu Ro &Do bara. Uz predstavljene komade odjeće i umjetnosti lokalnih brendova House of Kiwi, Bubu with Love, Daka Jackets i Hm.atic, imali smo priliku promatrati live art izvedbu poznatog hrvatskog street art umjetnika Modula Osam uz glazbenu selekciju Lunara koji je preuzeo DJ pult. Prema Modulovim riječima, naslikao je jedan od boljih radova u vrlo kratkom vremenskom roku koristivši nekoliko različitih tehnika na platnu koji je omogućio Graffiti Shop Zagreb i Art Materijali. Sve se odvijalo u okruženju upotpunjenom izložbenim skulpturama svjetski poznatog umjetnika Stephana Lupina i kiparice Alane Kajfež, te slikama Daka art. Sami prostor uredila Gana Elez iż Miniwala, a odličnu atmosferu upotpunila je ekipa iz La Canntina Light Legal CBD Shopa predstavljajući svoje proizvoda i educirajući posjetitelje o njegovom učinku. U večernjim satima ples su omogućili Elena Mikac, Einfakinn i Herya u popunjenom Ro & Do baru.

Lupino Art (Foto: PR)

Sunčana nedjelja bila je upotpunjena daljnjim sadržajem IME:MJESTO:VRIJEME: PopUp koncepta od 11 do 18 sati. Svima kojima je bio potreban predah od gustog pješačenja po Ilici našli su se u ugodnom dvorištu na adresi 73 uz organizaciju IME Association i Media Loca. Sav sadržaj događaja bio je preseljen na kreativno oslikanu terasu bara, a piće se moglo popiti i uz cocktail truck Marina Nekića koji je s Maraskinim koktelima stvorio poseban zaplet, dok su pivoljupci uz hladni Becks predahnuli na terasi nakon ručka. Povrh toga, makeUp artisti Vida Loca BioGlitter bara upotpunili su dnevnik program razveselivši velike i male posjetitelje sa biošljokicama, oslikavajući im lice i tijelo. Glazba na terasi odlično se uklapala u ambijent zahvaljujući Vedranu i Patriku, a pad mraka obilježio je ovu priču nasmijanim licima i pozitivnim dojmovima. Ova vikend adaptacija trajanja događaja omogućila je posjetiteljima da iskuse inicijalnu zamisao ovog urbanog novog Design & Fashion koncepta, čiji je cilj promovirati hrvatske umjetnike i modne brendove, uz dobro probranu glazbu, piće i hranu.

House of Kiwi (Foto: PR)

Za daljnje događaje community brenda IME Association možete saznati prativši njihovu Instagram i Facebook platformu @ime.zg