Dukat nastavlja s najvećim pojedinačnim korporativnim projektom pošumljavanja, broj posađenih sadnica do kraja 2024. godine dosegnut će 40 tisuća

Dukat, lider u mliječnoj industriji Hrvatske, nastavlja svoju posvećenost obnovi šuma u zemlji najvećim pojedinačnim korporativnim projektom pošumljavanja pod nazivom „VOLIM ŠUME!“. I najnoviji, drugi val pošumljavanja započeo je zahvaljujući odazivu učenika i predškolaca na prošlogodišnji kreativni likovni natječaj u okviru kojeg je prikupljen rekordan broj radova – njih gotovo 11 tisuća pristiglo je iz škola i vrtića diljem Hrvatske. Isti je broj i sadnica koje će Dukat posaditi u novom izdanju pošumljavanja nastavljajući se na sadnju 10 tisuća sadnica u 2022. godini.

Ovogodišnji val pošumljavanja započelo je 60-ak Dukatovih zaposlenika – volontera posadivši tisuću sadnica hrasta lužnjaka na Petrovoj gori kod Vojnića, dok će preostalih 10 tisuća sadnica biti posađeno kod Draganića u suradnji s Hrvatskim šumama. Zajedno s lanjskom sadnjom, Dukat će godinu završiti s ukupno 21 tisućom posađenih sadnica i čak 70 tisuća četvornih metara pošumljene površine.

Dukat započeo s još jednom akcijom pošumljavanja (Foto: PR: Foto: Miljenko Hegediš)

Djeca, učitelji, odgojitelji i zaposlenici Dukata - izvrstan tim koji zajedno pridonosi obnovi naših šuma

Ključ uspjeha ovog projekta leži u partnerstvu sa školama i učiteljima, a od lani i vrtićima i odgojiteljima iz cijele zemlje. Naime, svoje su radove na temu prijateljstva sa šumom lani na likovni natječaj poslali učenici i predškolci iz 425 osnovnih škola i 219 vrtića, a obzirom na to da iz godine u godinu raste broj pristiglih likovnih radova, u Dukatu očekuju da će do kraja 2024. posaditi ukupno 40 tisuća sadnica, dajući tako značajan doprinos obnovi šumskog fonda u Hrvatskoj. Upravo zbog povezanosti natječaja sa šumama u posljednja tri izdanja, od ove godine natječaj „VOLIM MLIJEKO!“ mijenja ime u “VOLIM ŠUME!” i na taj način već u nazivu projekta odražava snažnu povezanost s tematikom. Ovogodišnji je natječaj u tijeku i traje do 30. studenoga.

Također, za uspjeh projekta zaslužan je i angažman zaposlenika - volontera Dukata koji zajedno sa zaposlenicima Hrvatskih šuma, partnera projekta, drugu godinu zaredom sudjeluju u sadnji diljem Hrvatske.

Dukatova posvećenost očuvanju okoliša odražava se kroz niz inicijativa koje se provode s istim ciljem

Uz akcije sadnje koje su stasale u najveći pojedinačni korporativni projekt pošumljavanja, Dukat i njegovi zaposlenici već jedanaest godina sudjeluju i u Zelenoj čistki, najvećoj globalnoj volonterskoj akciji čišćenja otpada (World Cleanup Day). Kako bi smanjio utjecaj svog poslovanja na okoliš, uz solarne elektrane na tvornicama u Zagrebu i Karlovcu, Dukat nastavlja s ulaganjima u obnovljive izvore energije i smanjenjem plastike u pakiranju svojih proizvoda. Uz to, od rujna ove godine provodi veliki društveno odgovorni projekt „Hrana se ne baca“, usmjeren na edukaciju i motivaciju građana da promjene svoje svakodnevne navike i smanje otpad od hrane koji nastaje u njihovim kućanstvima.

