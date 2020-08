Pandemija koronavirusa svima je poremetila račune, pa tako i onima koji u svoje poslovne vode tek ulaze. Svi znamo da poduzetnički počeci nisu uvijek lagani. Tu su razni troškovi otvaranja poslovanja, brojna papirologija, ali i neprestana briga o tome hoće li se posao pokrenuti ili neće. Zato država već dugi niz godina potpomaže sve one koji imaju hrabrosti raditi ono što vole.

Potpore za samozapošljavanje samo su neke u nizu mjera koje su trenutačno aktualne kako bi se očuvala radna mjesta ili otvorila prilika za one koji svoju ideju žele realizirati. Mjera je sredinom ožujka nakratko obustavljena kao posljedica pandemije koronavirusa, no otvaranjem trgovina, poduzeća, tvrtki, pogona i tvornica, i ova je mjera ponovo zaživjela.

Go Global-Go Virtual: Projekt koji pomaže poduzetnicima da se virtualno povežu s inozemnim partnerima i sačuvaju poslovanje

Nakon scenarija iz noćne more, hrvatski izdavač nastavio posao o kakvom nije mogao ni sanjati

Potpora za samozapošljavanje ponovo je pokrenuta početkom srpnja, a na nju se može prijaviti bilo koja nezaposlena osoba koja se odlučila na pokretanje vlastitog biznisa ili pak poslovni subjekt koji je prethodno bio korisnik ove potpore te svoje poslovanje sada želi proširiti.

Tako oni potonji mogu dobiti do 75.000 kuna financijske potpore, dok oni koji svoj biznis tek započinju mogu ostvariti do 100.000 kuna. Mjera traje dvije godine odnosno 24 mjeseca u odnosu na prijašnje koje su trajale 12 mjeseci. S obzirom na to da je vremensko razdoblje dulje, prvu godinu korisnik potpore mora opravdati dobivena sredstva kroz njihovo pravilno korištenje, dok u drugoj godini treba održavati poslovanje te samostalno snositi troškove obveze doprinosa.

Koliki će iznos potpore biti, po novom će ovisiti o djelatnosti poslovanja, pa će tako oni koji svoje mjesto pod suncem budu nastojali ostvariti u rudarstvu, prerađivačkoj industriji, opskrbi vodom, uklanjanju otpadnih voda i gospodarenja otpadom, djelatnosti sanacije okoliša ili pak građevinarstva, moći dobiti do 100.000 kuna potpore.

Iznos potpore ovisit će o djelatnosti poslovanja (Foto: getty images)

S druge strane, djelatnosti kao što su trgovine na veliko i malo, prijevoz i skladištenje, potom stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, administrativne i uslužne djelatnosti, djelatnosti u sektoru obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, mogu ostvariti do 75.000 kuna.

Ove mjere daju vjetar u leđa i svim onima koji se žele udružiti te zajedno krenuti u poslovne avanture. Naime, uključi li se više nezaposlenih osoba u biznis, zajedno mogu ostvariti do 320.000 kuna poticaja, no važno je reći kako samo jedan član može ostvariti puni iznos potpore, dok ostali mogu dobiti najviše 55.000 kuna.

Kako bi postala korisnik potpore, osoba na početku mora popuniti obrazac, a zatim je dužna proći aktivnosti za samozapošljavanje s dodijeljenim stručnim savjetnikom te izraditi poslovni plan. On će pokazati zbog čega se otvara baš taj biznis, na koji način će se poslovati i je li ono dugoročno održivo.

Oni koji se žele udružiti, mogu ostvariti do 320.000 kn poticaja (Foto: getty images)

Svoj doprinos dala je i Hrvatska gospodarska komora koja putem web stranice digitalna komora donosi brojne informacije koje će poduzetničkom početniku biti od velike koristi. Upravo tamo možemo provjeriti koji tip poslovanja najbolje odgovara našim potrebama, na koji način pokrenuti poslovanje elektroničkim putem te koji su sve troškovi osnivanja tvrtke.

Prijave za potpore za samozapošljavanje traju do kraja listopada. Ova prilika veliki je poticaj svima onima koji su svoju ideju željeli pretvoriti u posao i prilika da to zbilja i učine. Ako ste i vi jedan od njih, na digitalnoj komori pogledajte zanimljive edukacije koje će vam pomoći u pokretanju vlastitog poslovanja, ali i ponuditi brojne vodiče uz koje će ono ostati održivo i dugoročno isplativo.