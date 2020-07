Za nas troje u redakciji portala taj je dan, 10. srpnja 2006. godine, bio poseban. Kolega Tomislav Šoštarić, Dario Markuš kao urednik i ja nestrpljivo smo ga očekivali. Sve što smo tjednima pripremali ugledalo je svjetlo dana – DNEVNIK.hr počeo je polako pronalaziti put prema čitateljima.

Hoće li sve biti OK? Hoće li biti baš kako smo zamislili? Bilo je... I otad je prošlo turbulentnih 14 godina. Svega je bilo, i uspona i padova. Učenja, posrtanja, novih učenja, trenutaka za pamćenje, sve je utkano u rođenje i odrastanje našeg news portala.

Bio je poseban gušt gledati ga kako raste i kako se širi, kako svaki dan okuplja sve više vas, čitatelja. Jer vi ste ti zbog kojih i radimo ovaj posao. Želja da vam pružimo informaciju, da vam prenesemo što se zbiva, ono je što nas tjera da radimo u 2 u noći, ustajemo u 4 ujutro ako je potrebno, palimo kompjutore dok Zagreb trese potres i dok svi jure van iz zgrada.

Četrnaest godina može biti i malo i puno, ovisi o tome iz kojeg se kuta gleda. No ako gledate iz konteksta novinara i urednika na portalima, tih je 14 godina puno adrenalina, beskrajan niz izvanrednih vijesti, koje ne pitaju za doba dana, niz političkih izbora, dodjela Oscara, savjeta, informacija... Pamtim mnoge od njih, praćenje uživo tsunamija u Japanu, uragana, požara, Osame bin Ladena, smrti Olivera Dragojevića, Dina Dvornika, Dolores Lambaše... Sve smo to pratili iz minute u minutu, s jedinim ciljem - da vi, naši čitatelji, na vrijeme dobijete pravodobnu i točnu informaciju.

U redakciji portala DNEVNIK.hr, i dalje maloj, ali ipak znatno većoj nego prvog dana, i danas najviše volim upravo to - želju da vam prenesemo točnu i provjerenu informaciju, da vas ne prevarimo, da se ne poigravamo s vašim povjerenjem, jer ono nam je najvažnije. Ono daje smisao našem poslu.

Godinama sam već tu, od prvog dana. Ponekad mi ljudi znaju reći da sam predugo na istom mjestu, ali ja nemam taj osjećaj. Svaki je dan nova akcija, nova rasprava, novi događaji. Nijedan ne nalikuje na onaj prethodni. I to me čini zadovoljnom. Kao što me čini zadovoljnom i što je vas, naših čitatelja, iz dana u dan sve više, te što je DNEVNIK.hr već dulje vrijeme visoko na popisu najčitanijih portala u Hrvatskoj.

Želja mi je upoznati vas s nekoliko ljudi u našoj redakciji. Najradije bih vas upoznala sa svima, ali to nije moguće jer bih pisala ovo još satima, pa ću vas upoznati s nekoliko njih koji otprilike čine presjek našeg veselog, ne savršenog, ali zapravo složnog tima. Složni smo čak i kad nam se mišljenja razilaze jer smatramo da to čini dobru novinsku redakciju - kvalitetna rasprava.

Saša Vejnović, dnevni urednik

''Prije nego što sam došao na portal, neki kolege su me uvjeravali da to nije posao za novinara poput mene. To je, bit će, podrazumijevalo da na komercijalnim portalima trebaju mlade ljude, brze i vješte u prepisivanju iz drugih medija, koji ne pitaju puno i još manje razmišljaju o, primjerice, novinarskoj etici, koji ne prate ništa što se ne događa u njihovoj smjeni…

Drago mi je da su se prevarili jer naša redakcija je ona prava novinarska, sačinjena od iskusnih profesionalaca koji žive za ovo što rade i mladih, vrlo vrijednih i pametnih kolega koji su sve samo ne nezainteresirani kopipejsteri tuđih tekstova.

I danas nerijetko nas, novinare s portala, kolege iz drugih medija podcjenjuju, naš trud omalovažavaju, naše znanje i vještine ismijavaju. Uživaju u našim greškama i tipfelerima, kao da se to ne događa i njima koji imaju čitav dan da napišu svoj tekst ili naprave prilog. Mnogi ne razumiju koliko je truda i vještine uloženo u tekst koji u što kraćem vremenu mora biti objavljen.

Potres koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. ožujka možda najbolje oslikava koliko nam ovaj posao znači. Dok je većina stanovnika glavnog grada panično napuštala svoje domove, dio nas je fotografirao srušene ormare i porazbijano posuđe u vlastitim stanovima i palio računala kako bismo izvijestili o tom, za sve nas zastrašujućem događaju. Bojali smo se i mi, brinuli se o obiteljima koje su pred zgradom, razmišljali kako su nam roditelji, ali smo radili. Pisali smo tekstove, prikupljali informacije, provjeravali je li doista pao vrh s tornja katedrale ili se to samo netko loše našalio. Jer to je naš posao.

Sretan sam što nisam do kraja povjerovao kolegama koji su me odgovarali od rada na komercijalnom portalu. Nisam požalio ni u jednom trenutku što sam postao dio DNEVNIK.hr-a.

Posao je naporan, ali ispunjava. Ljudi s kojima radim su sjajni, a uvjeti kakve imam na Novoj TV vjerojatno nisu bili nikad bolji u mojoj dvadesetogodišnjoj novinarskoj karijeri.''

Ivan Šimac, urednik portala Gol.hr

''Sve ove godine, a sad ih je već poprilično prošlo, DNEVNIK.hr je zadržao neki svoj duh. Mijenjali su se ljudi, redakcija se selila po kući, no nekako je sve uvijek sjedalo na svoje mjesto. Čak i ovih dana kada je redakcija fizički odvojena, kada smo u najtežim vremenima radili odvojeni jedni od drugih, vedar duh nije napustio ekipu s portala. Tresli se zbog gola u produžecima u polufinalu SP-a ili doslovno zbog potresa, ova je ekipa uvijek bila na visini zadatka, iako smo cijeli vijek na Novoj TV proveli u prizemlju.''

Tihana Korać, urednica lifestyle portala

''Odličan je osjećaj biti dio tima koji iz godine u godine podiže ljestvicu u kvaliteti sadržaja i čitateljskog iskustva. Osim toga, kolegice i kolege DNEVNIK.hr-a uvijek su sjajna podrška i ostalim portalima koji dopunjuju raznovrstan sadržaj news portala kojem se vjeruje.''

Branimir Vorša, dnevni urednik i novinar portala Zimo.hr

''Na DNEVNIK.hr došao sam otprilike mjesec dana prije njegova trećeg rođendana 2009. godine. Tad je to bio mali portal s velikim ambicijama i planovima. Tijekom 11 godina imao sam privilegiju ne samo gledati kako se te ambicije ostvaruju već i vlastitim radom doprinijeti ostvarenju zacrtanih planova, čija se kulminacija dogodila u prosincu 2019. godine, kad je DNEVNIK.hr zasjeo na tron hrvatskog informativnog weba kao najčitaniji portal. Zbog toga sam jako ponosan. Kako se ciljevi ostvaruju i izazovi svladavaju, tako je ispred mene novi izazov i rad na informativnom području znanosti i tehnologije, segmentu čiji je potencijal i danas uvelike neiskorišten na hrvatskom webu i za koji DNEVNIK.hr sa svojim specijaliziranim portalom Zimo ima velike planove.''

Važno je istaknuti i da se iza svakog portala, osim ljudi onih svakodnevno pišu za vas, krije još značajan tim ljudi, lektorica, videoprodukcija, developeri i tehnika koja nam u svemu pruža podršku, tim Digitalnog marketinga koji se brine za naše društvene mreže i izgled brenda, i direktorica Maja Blumenšajn koja je odnedavno preuzela naš tim, u vrijeme kada je Hrvatska praktički bila u karanteni, ali nije dala da je to omete te se uspješno brine da stvari funkcioniraju i da imamo sve što nam je potrebno.

I zato hvala svima koji rade sa mnom, a posebno hvala vama, dragi čitatelji, što nas svojim povjerenjem motivirate da i dalje rastemo.