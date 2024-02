Dječji osmijeh nema cijenu: Pomozimo mališanima iz udruge Vukovarski leptirići

Udruga Vukovarski leptirići osnovana je 2011. godine na inicijativu grupe roditelja djece s teškoćama u razvoju, kako bi razvili potencijale te djece te osigurali njihovu ravnopravnu uključenost u sve aspekte života.

Jedina je to udruga u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja svoj rad temelji na unapređenju medicinske i socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju. Dislocirana od većih gradskih središta, udruga je stvorila uvjete za terapiju i obrazovanje za više od 250 članova u dobi od 0 do 18 godina koji dolaze iz Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te im je tako osigurala okolinu koja potiče razumijevanje i uključivost. Kako bi im dodatno olakšao svakodnevni rad i doprinio provedbi aktivnosti planiranih u tekućoj godini, Telemach Hrvatska Udruzi je donirao 10.000 eura kako bi njezini članovi živjeli ispunjenije i sretnije. Koristeći najnoviju dostupnu tehnologiju, Vukovarski leptirići provode inovativne terapije koje bilježe vrlo dobre rezultate, a ova donacija omogućit će im zapošljavanje dodatnog rehabilitatora.

Pomozimo mališanima iz udruge Vukovarski leptirići (Foto: PR)

"Želimo dugoročno graditi društvo u kojemu svaki pojedinac ima priliku ostvariti svoj puni potencijal, bez obzira na njegov materijalni status ili geolokaciju. Tako je i ova humanitarna gesta doprinos stvaranju inkluzivnijeg društva i poboljšanju kvalitete života onih kojima je podrška najvažnija", istaknula je Andrea Šalinović, specijalistica za društveno odgovorno poslovanje u Telemachu Hrvatska.

Uključivanjem visokoobrazovanih stručnjaka u svoj rad Udruga nastoji naglasiti važnost kontinuirane rehabilitacije stvaranjem što povoljnijeg okruženja za djecu. Prepoznatljivost kvalitete rada udruge očituje se kroz broj uključene djece i ono najvažnije, pozitivne rezultate organiziranih terapija.

Radionice i igraonice za poticanje druženja kod djece

Rehabilitacija djece složen je i dugotrajan proces čiji je konačni cilj osposobljavanje za samoaktualizaciju, a u Udruzi se provode brojni rehabilitacijski programi poput vježbi svakodnevnih vještina (oblačenje, svlačenje, pranje zubi, pranje ruku, vezanje vezica, češljanje…), logopedske terapije te sportske i rekreacijske aktivnosti. Jedna je od takvih aktivnosti jahanje i boravak u prirodi što predstavlja vid rehabilitacijskog programa u kojem se djeluje na više komponenti dječjeg razvoja.

Pomozimo mališanima iz udruge Vukovarski leptirići (Foto: PR)

Udruga Vukovarski leptirići organizira i društvena događanja unutar svoje zajednice, kao što su igraonice, radionice i zabavni sadržaji za poticanje socijalizacije djece, a jedan od najvažnijih ciljeva udruge je informirati članove i širu javnost o specifičnim izazovima s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji.

Donacijom razveselite Vukovarske leptiriće

Zahvaljujući donacijama, djeca iz udruge svakodnevno dobivaju podršku koja čini značajnu razliku u njihovim životima. To je poticaj za svakog od nas da se odrekne određenog iznosa koji ne mora biti velik, već od srca. Za nas je to možda samo jedna kava ili kolač manje, a za djecu s poteškoćama u razvoju to je iznos koji im pomaže promijeniti živote. Zato ne čekajte i već danas donirajte simboličan iznos i mališanima iz udruge Vukovarski leptirići stavite osmijeh na lice!



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Telemach po najvišim profesionalnim standardima.