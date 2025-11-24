Digitalne prijevare postaju sve sofisticiranije – Budimo realni, mogu se lako spriječiti

Internet nam olakšava svakodnevni život, ali istovremeno otvara prostor modernim oblicima prijevara. Lažne stranice bankarskih usluga, uvjerljivi oglasi koji vode na prijevarne trgovine, vishing pozivi, romantične manipulacije i investicijske obmane samo su neke od metoda koje danas izgledaju profesionalno, uvjerljivo i nažalost, vrlo učinkovito.

Broj ovakvih prijevara kontinuirano raste, osobito u razdobljima pojačanog interesa za online kupovinu, kada su korisnici pod većim pritiskom brzih odluka.

Phishing i vishing: kada poruka izgleda službeno, a zapravo nije

„Vaš račun je blokiran. Kliknite na poveznicu kako biste ga ponovno aktivirali.“

Ovakve poruke djeluju uvjerljivo jer koriste logotip banke, formalan ton i stvaraju osjećaj hitnosti. Cilj phishinga je navesti korisnika da klikne na poveznicu i unese povjerljive podatke koje prevaranti zatim zloupotrebljavaju.

Vishing funkcionira na sličan način, ali putem telefonskog poziva. Pozivatelj se predstavlja kao djelatnik banke i traži PIN, jednokratne lozinke ili podatke s kartice, informacije koje banka nikada neće zatražiti tim putem.

U većini slučajeva poruke i pozivi vode prema lažnim web stranicama banaka koje izgledaju gotovo identično originalima. Razlika se najčešće krije u samoj adresi, primjerice: www.mojabanka.hr nije isto kao www.mojaa-banka.com“,

Prije unošenja bilo kakvih podataka uvijek provjerite:

• počinje li adresa s https://,

• nalazi li se uz adresu simbol lokota,

• izgleda li sadržaj stranice uredno i bez gramatičkih pogrešaka,

• postoji li vjerodostojan kontakt, OIB i jasno navedena fizička adresa.

Ako je poveznica stigla putem SMS poruke ili e-maila, nemojte je otvarati, već ručno upišite adresu svoje banke u preglednik.

Lažni oglasi i internetske trgovine: popusti koji skrivaju zamku

Uoči „Crnog petka“ bilježi se nagli porast lažnih internetskih oglasa. Često je riječ o profesionalno dizajniranim reklamama koje nude nestvarno velike popuste, poput:

• HOT SALE – 80% OFF,

• „rasprodaja zbog zatvaranja“,

• „samo danas – posljednji komadi“.

Takvi oglasi često vode na lažne trgovine koje vjerno oponašaju brendove prisutne u Hrvatskoj. Nakon uplate, trgovina, kontakt i proizvod nestaju, dok uneseni podaci o kartici završavaju u rukama prevaranata.

Zbog toga HUB građanima savjetuje da kupuju isključivo u provjerenim trgovinama, provjere recenzije drugih korisnika, usporede domenu s pravom stranicom brenda te vjerodostojnost trgovine provjere putem alata poput iffy.cert.hr ili Scamadviser.

Ako je popust predobar da bi bio stvaran, gotovo sigurno je riječ o prijevari.

Investicijske prijevare: brze zarade koje gotovo uvijek završavaju gubitkom

Internet je prepun oglasa koji obećavaju „siguran povrat ulaganja“ i „brzu zaradu bez rizika“. Takve stranice izgledaju profesionalno, često uključuju lažne izjave poznatih osoba i uvjeravaju žrtve da instaliraju softver za udaljeni pristup računalu ili mobilnom uređaju. Nakon prve uplate, „investicijski savjetnik“ nestaje, a pristup računu više nije moguć.

Legitimne financijske institucije ne traže ulaganja putem oglasa na društvenim mrežama ili putem privatnih poruka. Uvijek provjerite je li tvrtka registrirana kod Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e) i nikada ne instalirajte bilo kakav softver na zahtjev neprovjerenih osoba.

Romantične prijevare pod krinkom emocionalne manipulacije

Romantične prijevare rastu iz godine u godinu. Prevaranti kreiraju lažne profile, predstavljaju se kao savršeni partneri i postupno grade intenzivan svakodnevni kontakt. Kada steknu povjerenje, slijedi „hitna situacija“ koja uključuje razne oblike. Primjerice, molba za novac zbog bolesti, nepredviđenih putnih troškova, carinskih problema ili navodno blokirane kartice.

Najčešće žrtve su starije osobe, ali sve češće i sredovječni korisnici koji traže društvo, razgovor ili emocionalnu podršku.

Najvažnije pravilo ostaje jednostavno: nikada ne šaljite novac osobi koju niste upoznali uživo,niti dijelite osobne dokumente, fotografije ili osjetljive podatke.

Kako se zaštititi u svakodnevnoj digitalnoj komunikaciji

Digitalna sigurnost ne znači izbjegavanje interneta, već pažljivo i svjesno korištenje. Ove savjete važno je primjenjivati svakodnevno, a posebno u tjednu uoči „Crnog petka“.

Pr (Foto: PR)

Detaljniji vodič i primjere stvarnih prijevara možete pronaći na www.budimorealni.hr.

Budimo realni: prijevare se mogu spriječiti

U razdoblju najintenzivnije online kupovine, prevaranti pojačano ciljaju korisnike koji žele brzo iskoristiti popuste. No uz malo dodatnog opreza, digitalne prijevare moguće je pravodobno prepoznati i izbjeći.

Kampanja „Budimo realni“, koju HUB provodi uz podršku MUP-a i Nacionalnog CERT-a, podsjetnik je da se prijevara može dogoditi svakome, ali i da se može spriječiti.

Budimo realni, prijevare se mogu spriječiti, ako reagiramo pametno i odgovorno.