Zaštitar Ante (44) optužen je za pronevjeru 57.000 eura koje je ukrao dok je s kolegama prevozio novac klijenata u trezor Fine.

Prema ovotjednoj optužnici, Ante je od svake pošiljke koju su kombijem prevozili u Finu uzimao po jednu vrećicu s novcem sve dok ga nisu otkrili. Bio je to novac Erste banke i Interspara iz poslovnica u Zagrebu.

Nekad je to bila vrećica sa samo 29 eura, a drugi put u njoj je bilo i 9000 eura. Ante je tijekom istrage sve priznao. Kaže kako je uzimao samo jednu vrećicu po svakoj vožnji, piše Danica. Zaštitar je objasnio i zašto je to učinio.

"Ma bio sam u problemima i dugovima, stiskalo me je, morao sam to napraviti. Zaglavio sam u sportskim kladionicama pa su me stiskali kamatari", rekao je.

U zaštitarskoj tvrtki navode kako su već podmirili štetu klijentima.

"Od svih je posuđivao novac. Nikad ga nije imao, a redovito je posjećivao ugostiteljske objekte", ispričala je zaštitarka koja kaže kako je kolegama bilo sumnjivo što je samo Ante uvijek nosio pancirku, pa vjeruje da je u nju skrivao vreće s novcem.

Anti za kazneno djelo pronevjere prijeti višegodišnja kazna zatvora. Tvrtka u kojoj je radio teretit će ga za štetu od 57.000 eura.