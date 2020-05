Stravična nesreća dogodila se u ponedjeljak u Zadru. Četiri mladića automobilom su sletjela u more. Dvojica su izgubila život, a za život trećega liječnici se bore u zadarskoj bolnici. Jedan mladić uspio se spasiti jer je na vrijeme isplivao na površinu. Nakon očevida potvrđeno je da je krivac za nesreću neprilagođena brzina.

Strašna je ovo tragedija. Osim poginulih mladića, sinoć su za dlaku izbjegli smrt i slučajni prolaznici. Naime, na snimci jedne od nadzornih kamera s broda, koju sad ima i policija vidljivo je da je automobil bez nadzora jurio u more, tik kraj prolaznika. Strašan je ovo šok za sve. Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je s uglednom zadarskom psihijatricom Renatom Sabljar Dračevac.

"Velika je to tragedija za cijelo društvo, to je bilo u srcu grada, gdje ima puno auta i brzine su niske. Želim izraziti sućut roditeljima, obitelji i prijateljima. Ono što moramo znati je da je to tragedija koja se ne može nadoknaditi i roditelj čitavog života žaluje, to ne može proći", kaže psihijatrica.

Sabljar Dračevac smatra da kao društvo imamo problem s automobilima i poremećen odnos prema njima.

"To nije prijevozno sredstvo nego statusno. Sami poučavamo djecu sa željom da imaju jake, snažne automobile. Mislim da se u zakonu, kako je uvedeno da se autobusi koji prevoze ljude ne mogu ići preko 100 km/h, pokušavalo se djelovati i na mlade vozače, tražilo se da se uz mladog vozača vozi iskusni vozač, ali to je promijenjeno. Problem je u tome da se mora promijentii odnos prema automobilima", kaže psihijatrica i ističe kako roditelji moraju razmisliti kakvu poruku šalju djeci.

