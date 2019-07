Zadrani u dobi od 24 do 31 godine prošle subote oko 4 sata premlatili su muškarca (41). On je htio na WC, a oni su mu spriječili ulazak. On se tome usprotivio pa su se posvađali.

Tada su šest mladića nasilno muškarca izvukla iz kluba. Krenuli su se iživljavati. Udarali su ga rukama i nogama ga cipelarili po glavi. A muškarcu na podu nitko nije priskočio u pomoć

Policija je privela pet napadača, dok za šestim još tragaju. Kažu kako nitko nije prijavio napad, pa čak ni sam premlaćeni muškarac.

"Nije prijavio policiji iz straha, a nije prijavila ni bolnica. Mi smo posredno saznali, uzeli i video snimku i uhitili njih pet dok je šesti u bijegu. Naša akcija je dokaz odlučnom "Ne" premlaćivanju Zadrana", rekao je šef krim policuje u Zadru Bore Mršić, piše Večernji list.

Potvrdio je da pet od šest osumnjičenih za premlaćivanje rade po zadarskim diskotekama kao redari. Nasilnici su otprije su poznati policiji po nizu kaznenih djela, a 26-godišnjak je nedavno nepravomoćno osuđen na 16 mjeseci zbog napada i paljenja automobila bugarskim navijačima prije nekoliko godina. Kod njega su pronađeni i automatska puška, teleskopska palica i maleni mobitel kakvi se inače krijumčare u zatvore.