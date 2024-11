Protiv 31-godišnjeg Nepalca, koji je vlasnik agencije za uvoz radne snage u Hrvatsku, državno odvjetništvo podignulo je optužnicu kojom ga tereti za trgovanje ljudima te silovanje jedne sunarodnjakinje kojoj je obećao posao.

Nesretna je žena, prema optužnici, žrtva svoga posrednika za zapošljavanje postala u prosincu 2022. godine, piše N1.

Nakon što je došla u Hrvatsku, on joj je obećao posao u jednom hotelu u Dalmaciji. No kada je Nepalka stigla, odveo ju je u stan na nepoznatoj adresi i tražio da s njim ima spolni odnos. Žena je to odbila, a 31-godišnjak je u idućem trenutku postao nasilan.

Udario ju je po licu, pritisnuo uz zid i počeo joj skidati odjeću, a onda je silovao. Nakon toga ostavio ju je zaključanu u stanu bez hrane. Navečer ju je ponovno silovao.

Iduća dva tjedna žrtva je bila zatočena u istom stanu, a 31-godišnjak joj je uzeo putovnicu i mobitel. Skoro svaki dan ju je silovao, tvrdi tužiteljstvo.

Sredinom siječnja 2023. preselio ju je u drugi stan, gdje je seksualno zlostavljanje nastavljeno. Prijetio joj je da će ubiti i nju i njezinu sestru te njezine obnažene fotografije objaviti u Nepalu.

Cijelo to vrijeme uzimao joj je novac obećavajući da će ishoditi sedam radnih dozvola za članove njezine obitelji. Oni su mu u Nepalu uplatili čak 13 tisuća eura. Dozvole, međutim, nisu dobili.

Kada je 31-godišnjak u svibnju 2023. otputovao u Nepal, njegova žrtva uspjela je pobjeći iz zatočeništva. Optuženi sada tvrdi da je sve izmislila.

"Tri dana nakon što sam je zaposlio otišla je s radnog mjesta, a nedugo nakon toga tražila je da je ponovno zaposlim. Nudila mi je i novac da ilegalno zaposlim članove njezine obitelji, no kada sam to odbio, lažno me prijavila", uvjeravao je istražitelje 31-godišnjak.

Istražitelji su ipak pronašli poruke koje je žrtva slala 31-godišnjakovoj poslovnoj partnerici. Iz njih se vidi da je najavljivala da će ga prijaviti policiji, kao i da joj je uzimao novac, piše N1.

