Mladići (21 i 22 godine) osumnjičeni su da su krajem srpnja ove godine silovali 22-godišnju Zadranku.

Zbog sumnje da su zajedno silovali 22-godišnju Zadranku, Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podignulo je nakon nešto manje od četiri mjeseca istrage optužnicu protiv dvojice Zadrana u dobi od 21 i 22 godine. Mladići su uhićeni 31. srpnja, kada su privedeni sucu istrage, koji im je odredio jednomjesečni zatvor, prenosi Zadarski.hr.



Prema policijskoj kaznenoj prijavi, 21-godišnjak je osumnjičen za dva kaznena djela, spolni snošaj bez pristanka i teško kazneno djelo protiv spolne slobode počinjeno "zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji". Za to drugo kazneno djelo optužen je i 22-godišnjak. Jedan od osumnjičenih sin je poznatog zadarskog liječnika.

Napadnuta djevojka ispričala je tada što se dogodilo: "Prislonio me uz prvo stablo. Htjela sam se maknuti, no on me opet povukao na stablo. Bila sam izvan sebe. Trajalo je kratko, nisam bila svjesna sebe. Bila sam u šoku, paralizirana. Možda sam trebala vikati, udariti ga, ali nisam imala snage ni za što, a on je to iskoristio..."