Dvojica mladića su se fizički iživljavala nad mladićem s posebnim potrebama tražeći od njega novac. Policija javlja da su uhićeni.

Splitska policija uhitila je dvojicu mladića povezanih uz uznemirujuću snimku koja se proširila društvenim mrežama.

"Vezano uz kriminalističko istraživanje koje se provodi u odnosu na javno objavljenu snimku u prostorije policije dovedene su dvije osobe koje se dovodi u vezu s događajem i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje", priopćeno je iz PU splitsko-dalmatinske.

Uznemirujuća snimka objavljena na društvenim mrežama

Naime, snimka trojice mladića i njihova sukoba proširila se društvenim mrežama u nedjelju. Na snimci se vidi i čuje kako dvojica od trećeg mladića traže da im vrati novac.

On im odgovara da će nabaviti novac, no oni ga udaraju rukama i nogama. Mladić završava na tlu. Moli dvojicu nasilnika da mu daju rok za vraćanje novca i dobiva odgovor da ima dva dana za to.

Sadržaj snimke je uznemirujuć!

Policija u posjedu snimke

Iz splitske policije ranije su potvrdili da su u posjedu snimke.

"U posjedu smo snimke, pregledali smo je i intenzivno kriminalističko istraživanje je u tijeku", kazala je za DNEVNIK.hr glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Sanja Nazlić.

Neslužbeno se doznaje kako su dvojica nasilnika B.K. i M.P. od kojih je jedan kick boksač i upravo on nesretnom mladiću zadaje udarac nogom u glavu, od kojega pada na pod. Mladiću prijete i uvjetuju mu da im treba novac donijeti u roku od dva dana.