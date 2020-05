Vrhovni sud odbio je žalbu liječnikova odvjetnika koji je tvrdio da su dokazi pribavljeni bez valjanih naloga. Liječnika se se sumnjiči da je od Ljubice Adžaip uzeo 3000 eura mita kako bi operirao njenog supruga koji je na kraju i preminuo.

Optužno vijeće Odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta splitskoga Županijskog sud u veljači je odbilo prijedlog obrane splitskog kardiokirurga Cristijana Bulata da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji snimka njegovog razgovora s Ljubicom Adžaip.

Ta odluka sada je postala pravomoćna, piše Slobodna Dalmacija. Vrhovni sud odbio je žalbu liječnikovog odvjetnika. On je tražio da se izuzmu i snimke još jedne svjedokinje te iskazi još sedam svjedoka. U žalbi se navodilo kako su dokazi pribavljeni bez valjanih naloga.

Cijelu priču otkrilo je Provjereno. Ljubica Adžaip ispričala je kako je po savjetu medicinske sestre kardiokirurgu u ured odnijela u listopadu prošle godine ukupno 3000 eura kako bi joj operacijom spasio supruga. No operacija je stalno odgađana, a unatoč svemu, Ivičin život nije spašen.

Svjesna da je time i ona prekršila zakon, Ljubica je rekla: "Ali ja sam išla spašavati život. Nekoga koga neizmjerno volimo, tko je nama značio život! Pa šta biste vi dali za tako nešto? Zar vi to ne biste napravili ako vas se stvarno upozorilo da drugačije nema spasa?"

Slobodna Dalmacije piše kako je Vrhovni sud prihvatio stav vijeća sutkinje Višnje Strinić prema kojoj “interes za progon i kažnjavanje počinitelja takvog koruptivnog kaznenog djela treba staviti ispred okrivljenikova prava na slobodu i tajnost komuniciranja.

"Okrivljenik liječnik – kardiokirurg je, unatoč činjenici da posao obavlja profesionalno i za njega prima plaću, prema Kodeksu liječničke etike bio dužan svoj posao obavljati stručno i etički ne iskorištavajući pacijenta ni materijalno ni emotivno ni tjelesno. No, on je od obitelji pacijenta tražio mito, i to u dva navrata, pri čemu je u trenutku sklapanja sporazuma radi dobivanja mita prvo odugovlačio s operacijom, a potom je istu nudio kao uslugu koju je inače ovlašten izvršiti... ", stoji u odluci, piše Slobodna Dalmacija.