FOTO Vatra progutala restoran u našem turističkom biseru

Veliki požar izbio je u noći na srijedu u ugostiteljskom objektu na košarkaškim terenima u Rovinju. Vatra je potpuno zahvatila restoran, a prema zasad dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta. Dojavu o požaru rovinjski vatrogasci zaprimili su u 00:52. U gašenju je sudjelovalo 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila, koji su se borili s razbuktalom vatrom. Vatrogasci su požar lokalizirali u 1:39, a u potpunosti ugasili nešto prije tri sata ujutro, piše IstraIN. Uzrok požara i okolnosti pod kojima je planuo rovinjski restoran bit će poznati nakon očevida.