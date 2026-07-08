FOTO Vatra progutala restoran u našem turističkom biseru

Veliki požar izbio je u noći na srijedu u ugostiteljskom objektu na košarkaškim terenima u Rovinju.

Vatra je potpuno zahvatila restoran, a prema zasad dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen. Nastala je velika materijalna šteta.

Požar restorana u Rovinju - 4 Foto: JVP Rovinj/Facebook

Dojavu o požaru rovinjski vatrogasci zaprimili su u 00:52. U gašenju je sudjelovalo 14 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila, koji su se borili s razbuktalom vatrom.

Požar restorana u Rovinju - 1 Foto: JVP Rovinj/Facebook

Vatrogasci su požar lokalizirali u 1:39, a u potpunosti ugasili nešto prije tri sata ujutro, piše IstraIN.

Požar restorana u Rovinju - 2 Foto: JVP Rovinj/Facebook

Uzrok požara i okolnosti pod kojima je planuo rovinjski restoran bit će poznati nakon očevida.

Požar restorana u Rovinju - 6 Foto: JVP Rovinj/Facebook

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