Požar uz autocestu: Kamionu otpala guma u vožnji, planulo raslinje

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u srijedu ujutro oko 8 sati na autocesti A3 između Buzina i Rugvice u smjeru istoka, prije izlaza Kosnica, zbog požara trave i niskog raslinja uz autocestu. Po dolasku na mjesto požara vatrogasci su potvrdili da se radi o požaru gume kamiona koja je otpala s vozila u vožnji i zapalila oko sedam četvornih metara trave. Na terenu su bili i vatrogasci DVD-a Hrašće koji su gasili požar niskog raslinja i trave uz zaustavnu traku. Požar je ugašen, a u incidentu nitko nije trebao liječničku pomoć.