Požar uz autocestu: Kamionu otpala guma u vožnji, planulo raslinje

Zagrebački vatrogasci intervenirali su u srijedu ujutro oko 8 sati na autocesti A3 između Buzina i Rugvice u smjeru istoka, prije izlaza Kosnica, zbog požara trave i niskog raslinja uz autocestu.

Po dolasku na mjesto požara vatrogasci su potvrdili da se radi o požaru gume kamiona koja je otpala s vozila u vožnji i zapalila oko sedam četvornih metara trave.

Na terenu su bili i vatrogasci DVD-a Hrašće koji su gasili požar niskog raslinja i trave uz zaustavnu traku.

Požar je ugašen, a u incidentu nitko nije trebao liječničku pomoć.