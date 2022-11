U listopadu prole godine muškarac je uzeo palicu te se odvezao ispred dućana gdje je bila njegova bivša djevojka i njezin novi dabranik te ih premlatio drvenom palicom.

Sud je proglasio Igora (49) krivim i osuđen jer je drvenom palicom pretukao bivšu curu i njezina novog dečka ispred dućana. Taj stravičan čin dogodio se u listopadu prošle godine oko 19.40 sati u Ulici Dragutina Domjanića ispred trgovine Laguna u Karlovcu. Presuda je nepravomoćna.

"Bez ikakvog povoda i razloga palicom po leđima udario je mladića D. i svoju bivšu djevojku M., uslijed čega im je nanio lake tjelesne ozljede. Dakle, na naročito drzak i bezobrazan način remetio je javni red i mir”, rekla je prekršajna sutkinja.

Usprkos sudskim pozivima nije se odazvao na sud.

Napadnuti mladić na sudu je ispričao što se točno dogodilo nakon što je pomogao prijatelju nacijepati drva.

"Došao sam s djevojkom do dućana. Uzeli smo neko piće i pokraj dućana stajali i pričali. U jednom trenutku zaustavilo se neko vozilo iz kojeg je izašao Igor, kojeg poznajem iz viđenja, s drvenom palicom u ruci. Bez ikakvog povoda i razloga zamahnuo je palicom i udario me po leđima. Pao sam na tlo, djevojka mi je priskočila upomoć, pa je poslije i nju udario. Pozvao sam policiju, a oni su zvali hitnu, pa sam im ispričao što se dogodilo. Hitna me je odvezla u bolnicu gdje sam pregledan i utvrđene su lakše tjelesne ozljede jer ništa nije slomljeno, samo je bio hematom. Tek kasnije sam saznao je da je moja djevojka prije hodala s Igorom”, svjedočio je pretučeni mladić, piše Danica.hr.

Igor je kažnjen sa 1150 kuna i mora platiti 300 kuna troškova prekršajnog postupka.