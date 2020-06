Varga je bio ravnatelj HZZO-a od travnja 2012. do lipnja 2014. U tom periodu naručivao je nepotrebnu dokumentaciju koju je Zavod platio 256.124,40 te namještao javne natječaje za poslove čišćenja u vrijednosti većoj od milijun kuna, sumnja USKOK.

USKOK je pokrenuo istragu protiv Siniše Varge i dvojice suradnika zbog sumnje da su izvlačili novac iz HZZO-a. Naime, Varga je bio ravnatelj HZZO-a od travnja 2012. do lipnja 2014., a sumnjiči ga se da je od svibnja 2012. do kraja siječnja 2013. godine naručivao nepotrebne studije, to jest izradu "općenite i necjelovite dokumentacije" koja nikad nije korištena za poslovne potrebe HZZO-a, a za koju je Zavod isplatio 256.124,40 kuna, koje je trojac međusobno podijelio, sumnjiči ga USKOK.

Osim toga, Varga je s drugookrivljenim (59) dogovarao uvjete javnog natječaja za nabavu usluga održavanja i čišćenja tijekom 2013. i 2014. te tako osigurao da na natječaju prođe tvrtka 59-godišnjaka. Time mu je osigurao dobivanje poslova od HZZO-a, i to u 2013. godini u vrijednosti od 634.227,78 kuna te u 2014. godini u vrijednosti od 686.586,51 kuna.