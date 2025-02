U tragičnoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak navečer dogodila u Velikoj Gorici poginuo je 14-godišnjak, inače igrač lokalnog nogometnog kluba. Za dva mjeseca trebao je napuniti 15 godina.

Mladić je bio na mjestu suvozača kad se Škoda Octavija zabila u rsvjetni stup i semafor. Prometnoj nesreći prethodio je bijeg od policije nakon što se vozač nije zaustavio na policijsku naredbu.

O prometnoj nesreći oglasila se i zagrebačka policija.

"Vozač (51) automobila varaždionskih registracija vozio je Sisačkom cestom, a prolaskom kroz raskrižje s Ulicom 153. brigade Hrvatske vojske nije se zaustavio na naredbu policijskog službenika već je nastavio vožnju", rekli su iz policije.

Dolaskom do raskrižja s Avenijom pape Ivana Pavla II. ušao je u raskrižje na znak zelenog svjetla, skrećući pri tome ulijevo prema Aveniji pape Ivana Pavla II. Dolaskom do raskrižja s Ulicom Hrvatske bratske zajednice, ušao je u raskrižje bez smanjenja brzine te nastavio vožnju ravno, a da se nije zaustavio na znak crvenog svijetla na semaforu.



Kod raskrižja Avenije pape Ivana Pavla II. s Ulicom Rudolfa Fizira nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama ceste te vidljivosti, a u zanošenju automobila naletio je na rubni kamen prometnog otoka, a odmah potom prednjim dijelom vozila na ploču za označavanje prometnog otoka, prometni znak te metalni stup semafora.



U prometnoj nesreći na mjestu događaja, smrtno je stradao maloljetni suvozač dok je 51-godišnji vozač je teško ozlijeđen, a liječnička pomoć mu je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.



Zbog provođenja očevida bio je obustavljen promet od 21.45 do 2.30 sati te se odvijao obilaznim pravcima.

