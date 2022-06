U prošloj godini ostvaren je najviši postotak razriješenosti kaznenih djela od samostalnosti Hrvatske, a iznosi 73,1 posto, pokazuje izvješće o radu policije koje je Vlada RH prihvatila na sjednici u utorak.

Izvješće sadrži policijske rezultate postignute u sprječavanju kažnjivih ponašanja i područjima preventivnih aktivnosti, a potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je i da je, s padom od 4,1 posto, nastavljen višegodišnji trend smanjenja imovinskih kaznenih djela koja najviše utječu na subjektivni osjećaj sigurnosti građana.

Najmanje je evidentiranih teških krađa unatrag 10 godine, jednako kao i kad su u pitanju provalne krađe, najmanje je zabilježenih krađa motornih vozila i najmanji je broj razbojništava unatrag 20 godina, istaknuo je ministar.

"S evidentiranih, nažalost, 30 ubojstava nastavljen je četverogodišnji trend pada ubojstava što je u odnosu na 2020. godinu 16,7 posto manje", naveo je.

Policija je prijavila 69,5 posto više kaznenih djela koruptivnog karaktera te 46,1 posto više počinitelja nego godinu ranije. Istraženo je 11,6 posto više kaznenih djela vezano uz suzbijanje organiziranog kriminaliteta.



Prijavljeno je 100 kaznenih djela ratnih zločina, odnosno dvostruko više nego godinu prije. Ostvareno je 7,5 posto više zapljene droga uz rekordne količine zaplijenjenog heroina, kokaina, kanabisa i kemijskih droga.

Također, došlo je do značajnog smanjenja nezakonitih prelazaka državne granice za 40,18 posto, a uz to Božinović je naglasio i povećanje od 37,1 posto prijavljenih kaznenih djela krijumčarenja osoba, što je "prateći kriminalitet nezakonitih migracija".



Unatoč povećanju obima cestovnog prometa u odnosu na 2020. godinu, prošla godina je s 292 poginule osobe u prometu druga godina s najmanje poginulih.

Izvješće na preko 170 stranica teksta popraćenog tablicama i grafikonima obrađuje sprječavanje kažnjivih ponašanja i preventivne aktivnosti, suzbijanje kriminaliteta, sigurnost prometa na cestama, državnoj granici, zračnom prometu i plovidbi, kao i ostale događaje koji utječu na sigurnost.