Stravična prometna nesreća u Dalmaciji: Dvije osobe poginule, zatvorena cesta

Na području Obrovca, na državnoj cesti DC-54 kod križanja u blizini bivše tvornice glinice, u srijedu oko 19 sati dogodila se teška prometna nesreća.

U sudaru dva osobna automobila smrtno su stradale dvije osobe.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.



Kako javlja zadarska policija, od posljedica ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale dok su druge dvije osobe vozilom Hitne medicinske pomoći prevezene u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.



Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, navedena dionica državne ceste DC-54 zatvorena je za sav promet.

Promet se odvija alternativnim pravcima, zaobilazno kroz Obrovac.