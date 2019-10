Svetište Majke Božje Trsatske u Rijeci našlo se na meti lopova.

Između 9. i 11. listopada s tri postaje križnog puta otuđena su tri kipa vojnika. Riječ je o umjetničkim djelima od bronce, a svaki kip teži 50-ak kilograma.

Materijalna šteta se procjenjuje na minimalno 80 tisuća kuna. Kriminalističko istraživanje još traje. Ovom su krađom šokirani i vjernici i franjevci u svetištu.

"Pa to je primitivizam, divljaštvo, nema pristojnosti, nema kulture", zaprepašten je Mario iz Rijeke. "To je katastrofa za nas ljude, vjerovatno je to napravio netko ili je bolestan ili samo da napravi loše", smatra Alen.

"To nas je jako zateklo iz materijanih razloga jer su to, mi mislimo, vrlo vrijedne svari, a iz duhovnih još više jer je to zapravo nešto što je rađeno za cijeli grad. Moramo priznati da smo jako tužni i žalosni zbog toga", kazao je fra Marko Vuković iz Svetišta Majke Božje Trsatske.

Kamera na križnom putu nema. Vrata Svetišta zatvaraju se u 20 sati. "Ali za lopove nema ni brava ni vrata jer vidi se da su svi ti kipovi vojnici učvršćeni sa željezom tako da je tu trebalo i snage i energije i umijeća", dodaje Vuković.

Policija traga za lopovima

Riječka policija već tjedan dana traga za lopovima koji su ukrali kipove i devastirali postaje križnog puta u Svetištu Majke Božje Trstaske. "Za sada ne možemo govoriti ni o jednoj osobi niti o više njih. Još uvijek traje kriminalističko istraživanje tako da se sve opcije kao takve provjeravaju", kazala je Ankica Kolić, glasnogovornica PU primorsko-goranske.

Vjernici koji po mir i molitvu dolaze na Trsat krađom su zgroženi. No, lopovi često imaju svoj plan. Ukradeni kipovi zajedno teže oko 160 kilograma, a izrađeni su od bronce koja se često prodaje kao sirovina. Ipak, prodaja nije laka. Potrebno je ostaviti sve svoje podatke.

"Taj će ga sigurno razbiti u komadiće i pokušati prodati pod otpadnu broncu, znači rekli smo - otkupna cijena je 19 kn kilogram, znači zarada 2 tisuće kuna i nešto", pojašnjava Jerry Pajić, predsjednik uprave tvrtke za otkup otpada. A materijalna šteta puno je veća, procjenjuje se da ukradena umjetnička djela vrijede minimalno 80 tisuća kuna.

