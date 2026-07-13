Stranac mrtav pijan bježao policiji i napao ih: U jednom trenutku izvadio je nož iz džepa

Dramatična situacija odigrala se u subotu oko 3:30 u Sinjskoj ulici u Splitu.

Splitska policija zaustavila je vozača koji je isprva ignorirao svjetlosne i zvučne naredbe policije i ustanovila da je 34-godišnji strani državljanin u vidno alkoholiziranom stanju.

Odbio je alkotestiranje, a iz džepa je izvadio preklopni nož ukupne dužine oko 20 centimetara, koji mu je oduzela policija.

Tijekom postupanja vrijeđao je i omalovažavao policijske službenike nakon čega je uhićen i smješten u službeno vozilo.

Dolaskom do policijske postaje, odbio je izaći iz policijskog vozila, opirao se i napadao policajce.

"Nad njim su uporabljena sredstva prisile u cilju odbijanja napada i sprječavanja mogućnosti samoozljeđivanja te sprječavanja daljnjeg protupravnog ponašanja", priopćila je u ponedjeljak splitska policija.

Obzirom da se nalazio u rastrojenom stanju, 34-godišnjak je odveden u bolnicu na pregled. Izmjereno mu je 2,5 promila alkohola u organizmu, zbog čega je zadržan na promatranju.

Nakon što je pušten iz bolnice, muškarac je doveden u policijsku postaju zbog kriminalističkog istraživanja.

Zbog prisile prema službenoj osobi, 34-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.