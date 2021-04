Na Odboru za zdravstvo pale su maske. Misleći da nema kamera, ministar Zdravko Marić kritizirao je ministra Vilija Beroša. A ministar Beroš dio krivnje svalio je na premijera Plenkovića.

A onda je naravno zadnju imao premijer. Na Berošovu opasku da plan za uštede u zdravstvu stoji kod njega, ali da se oklijeva zbog lokalnih izbora Plenković je rekao da reforma zdravstva traje.

"Postoje različiti planovi kako tome pristupiti. Što se mene tiče, ako postoje novi zakoni i ako ih je ministar Beroš sa suradnicima pripremio, mogu ići na Vladu idući tjedan", rekao je Plenković.

Nesvakidašnji sukob u samom vrhu vlasti analizirala je reporterka Sabina Tandara-Knezović. Objasnila je kako nije baš uobičajeno da je premijer Plenković ovako otvoreno proziva i ironično govori o ministru trenutačno jednog od najvažnijih resora.

"I mi sami već jako dugo u našem Dnevniku upozoravamo na propuste u zdravstvu. Činjenica je da se ministar Beroš isključivo bavi COVID krizom. Dok mu se ostali problemi gomilaju. A onda vlastitu nesposobnost prikriva praznim obećanjima koje ne ispuni. Danas je otišao korak dalje prebacivanjem loptice odgovornosti i na premijera.

Ne treba ni čuditi rezolutan stav i kritike ministra Marića kojeg Beroš tretira kao svoj - bankomat. Sam premijer je dosada branio Beroša. Čak je dao Berošu i Mariću zadatak da probaju riješiti ove financijske probleme u sustavu. No ruku na srcu, Marić nema formalnih mogućnosti utjecati na rad sustava.

U konačnici, ministar Beroš je taj koji ne radi svoj posao kako bi trebao raditi i sad je svu krivnu svalio i na svog šefa. I možda je dijelom u pravu, jer on i je problem Andreja Plenkovića", analizira Tandara-Knezović.

"Hoće li premijer smijeniti ministra Beroša je pitanje koje smo i mi nekoliko puta postavili, mislim da čak četiri puta u zadnjih nekoliko tjedana. No ono što ministru ne ide u prilog je pobuna u njegovom Ministarstvu. Protiv njega se bune državni, tajnici, pomoćnici i s time je premijer Plenković upoznat. Ono što mu ide u prilog je da su kroz mjesec dana lokalni izbori. No izbori će proći pa će se vidjeti što će biti. No jedno je sigurno, dionice ministra Beroša rapidno padaju", zaključuje Tandara Knezović.