U doba nedjeljnog ručka 50-godišnji muškarac odlučio je sjesti u traktor. Nije imao vozačku dozvolu, ali je imao više od četiri promila. Pitate se možda što je moglo poći po krivu. Dosta toga. I jest.

Oko 12:45 u nedjelju 19. lipnja varaždinski policajci su dobili dojavu o prevrtanju traktora u Klenovniku.



Na nerazvrstanoj cesti traktorom i neregistriranom pridodanom prikolicom upravljao je 50-godišnji muškarac, i to dobrano pod utjecajem alkohola - na rubu (alkoholne) kome.



Naime, kako je utvrđeno, traktor je muškarac vozio, ili bolje rečeno - pokušao voziti, pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 4.17 g/kg i bez vozačke dozvole te u vrijeme zabrane polaganja vozačkog ispita za F kategoriju, objavila je policija.



Traktorom je izašao van kolnika i sletio u jarak kraj ceste, a on je ispao iz sjedala traktora.



Nakon četiri promila i više nastupa koma te je moguća i smrt zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja tijekom povraćanja zbog nepostojanja refleksa kojim bi se tekućina iskašljala iz pluća.



Hitna pomoć je 50-godišnjak prevezla u varaždinsku Opću bolnicu, gdje mu je pružena medicinska pomoć, a ozljede mu zasad nisu okvalificirane.



No jasno je da mu slijedi prekršajni nalog, najavila je to i policija.