Treći je dan potrage za nestalim radnikom hidroelektrane u Platu. Uzrok požara koji je doveo do tragične nesreće još nije poznat.

''Na terenu su dva policijska plovila i dio ekipe na kopnu, kako policajci tako i vatrogasci. U poslijepodnevnim satima održan je sastanak svih službi i dogovoreno je kako se već u pet ujutro na teren vraća brod obalne straže, ujutro će helikopter opet nadlijetati ovo područje.

Ronioci se spremaju u novi zaron između Plata i Cavtata. Danas su se očekivali i prvi rezultati očevida. Sam državni tajnik u Splitu je rekao kako ih očekuje. No, to se nije dogodilo. Oni nisu objavljeni, tek nadležno odvjetništvo u Dubrovniku je objavilo kratko priopćenje na svojim stranicama kako je očevid završio. Postavila su se i pitanja o sigurnosnim uvjetima rada u hidroelektrani. HEP je odgovorio na to priopćenjem.

Već danas je puno građana pomoglo u potrazi, a svi se nadaju kako će se u nedjelju vrijeme smiriti kako bi ih onda i više moglo izaći sa svojim plovilima na more jer danas im bura to ipak nije omogućila. I danas se radilo na sanaciji hidroelektrane koja je izvan pogona'', izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Pripadnici HGSS-a i danas su prešli obalu od Plata do Cavtata, oko šest kilometara, pretraživali su se i otoci.

''U dogovoru s pomorskom policijom pokušat ćemo se iskrcati na Supetar i opet Mrkan jer imaju dijelovi koje zbog vjetra i valova nismo stigli pregledati jer tamo direktno puše bura, sada je plan odemo opet tamo'', kaže Mario Begić, pročelnik stanice HGSS-a Dubrovnik.

Očevid je završen, a nadležno Državno odvjetništvo u daljnjem postupku izdat će potrebne naloge radi provođenja daljnjih radnji s ciljem utvrđivanja svih okolnosti nesreće. Već danas očekivalo se prvo izvješće.

Postavljaju se pitanja je li se najgore moglo izbjeći, jesu li zadovoljni svi sigurnosni uvjeti rada. Iz HEP-a poručuju kako strogo poštuju sigurnosne procedure i procedure zaštite na radu. Kako su svi vitalni sklopovi hidroelektrane pokriveni sustavima za gašenje požara i kako se redovito kontroliraju.

''HEP je dužan sve radnike redovito obučavati vještinama i znanju iz područja zaštite od požara, upoznati s Pravilnikom o zaštiti od požara HEP Proizvodnje, procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara pogona, planom evakuacije i spašavanja pogona kao i s rukovanjem sa sredstvima, sustavima i opremom za gašenje požara. Sve navedeno činimo, svaka tri mjeseca rade se provjere znanja, a vježbe gašenja i evakuacije redovito se i planski provode. Još ne znamo što je uzrok ove tragedije koja je odnijela živote naših kolega. Pustimo da završi istraga'', priopćili su iz HEP-a.

Potraga za nestalim radnikom i dalje je prioritet svima, ali odgovore kako i zašto je došlo do tragične nesreće obitelji, prijatelji stradalih kao i svi radnici hidroletrane u Platu očekuju čim prije. Policija poručuje kako se potraga nastavlja i sutra. Očekuje se smirivanje vremena pa će se potraga na moru intenzivirati. S obzirom da je sutra nedjelja, prve rezultate izvješća nakon očevida mogli bi poznati u ponedjeljak, kada se to već danas nije dogodilo.

