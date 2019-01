Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedenog istraživanja, podiglo optužnicu protiv 59-godišnjeg Rusa zbog neisplata plaća i krivotvorenja dokumenata.

59-godišnjaka se tereti da, kao odgovorna osoba u jednom trgovačkom društvu na području Splitsko-dalmatinske županije koje je poslovalo u restoranu od 1. svibnja do 15. studenog 2017. godine, zaposlenicima nije isplatio dospjele plaće.

Točnije, jednom zaposleniku nije isplatio plaću za razdoblje od 9. svibnja do 15. listopada, drugom plaću za svibanj, trećem zaposleniku nije isplatio plaću za razdoblje od 10. srpnja do 15. studenog 2017., a četvrtom od 1. srpnja do 15. listopada iste godine. Uz to, nije im dostavio niti obračune o neisplati dospjelog iznosa plaće za navedena razdoblja.

Poslovni račun tvrtke blokiran je tek 14. kolovoza, a splitsko Općinsko državno odvjetništvo u svojem priopćenju navodi i kako je tvrtka poslovala i ostvarivala promet u vrijeme prije, ali i za vrijeme blokade računa. Neisplatom četvorice zaposlenih, 59-godišnji Rus ih je oštetio za ukupno 62.000 kuna.

Osim toga, Poreznoj upravi je prijavio da su zaposlenima plaće isplaćene. Na teret mu se stavlja i neuredno vođenje poslovnih knjiga, nepodnošenje godišnje porezne prijave Poreznoj upravi niti FINA-i financijskog izvješća u kojima bi bili naznačeni poslovni prihodi i rashodi trgovačkog društva koje je za predmetnu godinu društvo ostvarivalo poslovanjem u restoranu.