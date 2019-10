U ponedjeljak navečer došlo je do pucnjave ispred jednog ugostiteljskog objekta u Slavonskom Brodu, pri čemu je ozlijeđen jedan muškarac, potvrdila je Policijska uprava brodsko-posavska.

U ponedjeljak oko 22.50 sati OKC Policijske uprave brodsko-posavske zaprimio je dojavu da je u Slavonskom Brodu, u Naselju Andrije Hebranga, ispred jednog ugostiteljskog objekta došlo do narušavanja javnog reda i mira, pri čemu je ozlijeđena jedna muška osoba, priopćila je policija.

Na mjesto događaja odmah je upućena policijska ophodnja, koja je osigurala mjesto događaja i obavila očevid. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih uz događaj, kaže se u priopćenju.

SBOnline piše da je meta napada vatrenim oružjem bio vlasnik ugostiteljskog objekta i jedan od gostiju. Propucan je gost, a težina njegovih ozljeda za sada nije poznata. Portal piše kako se neslužbeno doznaje da je pucnjeve iz vatrenog oružja uputio muškarac koji je u istom ugostiteljskom objektu zapucao na tadašnjeg vlasnika i početkom ove godine.

"Nismo željeli izlaziti iz stana jer smo čuli pucnjavu. Stakla su porazbijana. Policija je sve ogradila i hvatali su one koji su pucali, no ne znamo jesu li ih uspjeli uhvatiti", potvrdili su u noći na utorak stanari naselja u kojem je došlo do pucnjave za portal SBPlus. (Hina,M.V.)