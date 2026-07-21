Pronađena dva tijela u Savi

U rijeci Savi pronađena su dva tijela. Policija vjeruje kako se radi o dvojici od trojice stranih državljana koji su nestali u nedjelju, a za kojima je pokrenuta velika potraga. Potraga za trećom osobom se nastavlja.

"Dva tijela pronađena su oko 100-150 metara od mjesta gdje su ušli u rijeku", potvrdio je Dario Krezerić, zapovjednik Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

Prema dosad poznatim informacijama, nakon roštiljanja i druženja državljani Egipta oko 16 sati ušli su u Savu na području Okunšćaka u općini Rugvica. Potraga za njima pokrenuta je u ponedjeljak.

Okolnosti nesreće još se utvrđuju.