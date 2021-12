Stravični prizori nakon prometne nesreće jutros u Ludbregu: Uništeni automobil i stablo koje se od siline udarca srušilo.

Fotografije sa intervencije jutros oko 5 sati objavili su iz DVD-a Ludbreg. Na teren je s dva vozila izašlo devet vatrogasaca.

"Na mjestu događaja u Frankopanskoj ulici zatičemo osobno vozilo koje je zbog neprilagođene brzine i skliskog kolnika udario u obližnje drvo koje je od siline udarca srušeno. Unatoč izrazito ozbiljnom i teškom prizoru, ozljeđene osobe do našeg dolaska bile su izvan vozila te su zbrinjavane od strane HMP Ludbreg", naveli su na Facebooku iz DVD-a.

Kako doznajemo, u automobilu su bila dva mlađa vozača.

Vatrogasci su objavili i poruku za vozače, pogotovo mlade.

"Ovim putem apeliramo na mlade vozače, da ne preispituju granice mogućnosti automobila kao ni one vlastite. Niz okolnosti kao što su uvjeti na cestama, brzina, alkohol, samopouzdanje koje nije građeno na dugogodišnjem iskustvu u prometu, čak i kad je prisutno, svakako su loša kombinacija koja dovodi do težih posljedica. Mislite na svoju budućnost, svoje suvozače, druge sudionike u prometu i ljude kojima je stalo do Vas!", zaključili su.

Kobne posljedice prmetne nesreće jučer poslijepodne u Zadru. Poginuo je biciklist.

"Prema rezultatima očevida prometna nesreća se dogodila kada je 26-godišnji vozač upravljajući osobnim vozilom zadarskih registarskih oznaka prilikom mimoilaženja s biciklistom, koji se kretao iz suprotnog smjera, prednjim dijelom vozila udario u bicikl, nakon čega biciklist zajedno s biciklom pada na kolnik.

Na mjestu nesreće je 80-godišnjem biciklistu pružena liječnička pomoć te je kolima hitne medicinske pomoći prevezen u OB Zadar, gdje je tijekom noći preminuo", objavili su u PU zadarskoj.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.