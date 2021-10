Crni početak vikenda u prometu. Nešto iza ponoći u noći na subotu nedaleko od Našica u teškoj prometnoj nesreći poginuo je 20-godišnji mladić, a trojica su teško ozlijeđena. Nesreća se dogodila na istom mjestu gdje su 2006. godine poginule tri osobe - pod gotovo istim okolnostima.

Prebrza vožnja još je jedan mladi život odvela u smrt. 20-godišnjak je poginuo u noći na subotu u Klokočevcima, a trojica su teško ozlijeđena. U zavoju su sletjeli s ceste i zabili se u Antunovu ogradu.



"Najvjerotnije brza vožnja i ovisno u kakvom je stanju bio. Jer čovjek koji je stao i odmah bio tu, on je njega obišao i kaže da ga je jako brzo obišao. On je vidio kad se to dogodilo", kazao je Antun u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Čorkala.

Mladiće su iz smrskanog automobila izvukli vatrogasci. 20-godišnjak je preminuo u bolnici u Našicama, a ostala trojica prevezena su u Osijek.

Jednom se liječnici i dalje bore za život. Zavoj je, kažu mještani, nepregledan jer iza ponoći ne radi ulična rasvjeta.



"Ne valja to, treba tu rasvjeta raditi čitavu noć, da gori", smatra Mato. "Do 12 sati radi, a što poslije se štedi? Da bar spasiš jedno čeljade. Nek gori to", smatra Antun. "Ono kao da ideš u tunel, mrak, brzo voziš, cesta ravna, dok je sve vidio, skužio... Gotovo", dodaje.



Nesreće su na ovom mjestu česte. 2006. gotovo pod istim okolnostima poginule su tri osobe. Tada ograde nije bilo, a auto je sletio i udario u kuću. Jedno je tijelo odbačeno na krov kuće.

"Na krovu brate, jedan u sobi, a jedan u autu zaljepljen. Nije mogao. Isto je trebalo auto rezati da ga izvade", navodi.



Jedan od u subotu ozlijeđenih mladića je pripadnik snaga kopnene vojske koji je bio izvan službe.

