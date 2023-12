Policija o kaosu u Dubravi: "Pokušali su pobjeći i Mazdom oštetili sedam automobila"

Zagrebačka policija oglasila se o jučerašnjim uhićenjima u Dubravi oko 20:50. Riječ je o četiri muške osobe za koje se sumnja da su provaljivale u domove.

"Operativnim radom policijskih službenika došlo je do uočavanja mogućih počinitelja kaznenih djela koji su se u tom trenutku nalazili u vozilu koje je bilo zaustavljeno na semaforu na znak crvenog svjetla. Prema do sada prikupljenim informacijama, osumnjičeni 36-godišnjak upravljao je Maksimirskom cestom u smjeru istoka, kod raskrižja s Mandlovom ulicom, a kretao se vozilom Mazda dok su se u vozilu nalazila trojica putnika starosti od 19 do 34 godine", stoji u policijskom priopćenju te se dodaje:

"Po uočavanju, policijski službenici, upravo u trenutku zaustavljanja tog vozila zbog crvenog svjetla na semaforu prilaze mu s ciljem uhićenja sumnjivih osoba. Uz procjenu minimalnog rizika, s obzirom da vozilo tada nije bilo u kretanju, legitimiraju se i izdaju naredbe na što se vozač oglušio i s namjerom bijega oštetio sedam vozila koja su tada bila zaustavljena na kolniku. Nad svim osobama uporabljena su sredstva prisile nakon čega su privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje."