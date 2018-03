Članica grupe na Facebooku "Mame iz Dubrovnika" objavila je post u kojem je opisala što se dogodilo njezinu 12-godišnjem sinu u Župi dubrovačkoj.

"Sin mi se vratio iz Lidla, čekao je autobus na kružnom toku i dok je čekao bus, zaustavio se bijeli kombi sa zatamnjenim staklima, otvorio prozor, a unutra je bio čovjek s kapuljačom na glavi i tamnim naočalama. Pitao ga je: 'Ideš li do Župe?', na što je mali rekao kako je u Župi, pa je ovaj rekao kako ide do Plata i pitao ga želi li s njime. Kad je dječak rekao da ne želi, pitao ga je gdje ide, na što mu je rekao da ga to nije briga. Nakon toga mu je muškarac rekao da dođe do njega da ga nešto pita, što je maloga prepalo i počeo je trčati, a ovaj je dao gas i otišao. Strašno je što je nedjelja i nigdje nema nikoga, tu i tamo prođe koji auto. Pa, eto, pripazite i upozorite djecu jer mene je ovo užasnulo. Znam da mi sin nema smisla za dramu i teatralnost, a meni ovo ne djeluje bezopasno i nevino", stoji u objavi na profilu "Mame iz Dubrovnika".

Iz PU dubrovačko-neretvanske potvrdili su kako su zaprimili dojavu, obaviješteni su svi policijski službenici na terenu te je obavljen razgovor s majkom dječaka, piše Dubrovački vjesnik.



Međutim, isto tako napominju kako je u ovom trenutku na temelju raspoloživih informacija teško procijeniti radi li se zaista o pokušaju otmice s obzirom na to da, osim ove, nisu zaprimili nikakvu sličnu dojavu. Istovremeno, mole građane da ako bilo što slično primijete ili ako imaju bilo kakvu korisnu informaciju, da je odmah proslijede najbližoj policijskoj postaji.