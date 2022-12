USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmorice Hrvata (1991., 1985., 1990., 1996., 1977., 1991., 1989.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te pokušaja teškog ubojstva, poticanja na teško ubojstvo, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Optužnicom se prvii treće okrivljeni terete da su, u razdoblju od ožujka 2020. do 22. prosinca 2021. na području Zagreba i Zagrebačke županije, povezali u zajedničko djelovanje IV. do VII. okr. i druge zasad nepoznate osobe u nakani odmazde prema dvije muške osobe za fizičke napade i ponižavanje za vrijeme dok se treći okrivljeni nalazio u istražnom zatvoru.

Nakon što su dogovorili da će postavljanjem eksplozivne naprave ispred stana obitelji jedne od te dvije osobe lišiti života njegovu izvanbračnu suprugu i njihovo dvoje malodobne djece, angažirali su osobu da izvrši taj napad.

Potom su zatražili data osoba potvrdi i točan identitet te nadzire kretanje članova obitelji druge osobe. Prema uputama, a radi pripreme izvršenja navedenih napada, osoba je za utvrđivanje točnog identiteta navedenih osoba, nadzora njihovog kretanja, kao i utvrđivanja točnog mjesta stanovanja i vremena boravka članova obitelji u stanu, angažirala nekoliko osoba , dok je prvo osumnjičeni zatražio da jedna osoba osigura eksplozivne tvari koje će biti upotrijebljene u napadima.

Jedan od osumnjeničenih je pribavio šifru ulaznih vrata stambene zgrade u kojoj živi navedena obitelj, dok je druga osoba nabavila pet kilograma vojnog eksploziva.

Nakon toga je jedan od osumnjeničenih s ciljem da usmrti spomenute osobe došao do zgrade i ispred ulaznih vrata stana obitelji osobe kojoj su se htjeli osvetiti postavio ruksak s najmanje 500 grama vojnog eksploziva koji je aktivirao sporogorećim štapinom.

Uslijed eksplozije došlo je do opsežnih oštećenja tog stana, a izvanbračna supruga zadobila je tjelesnu ozljedu. Do težih posljedica po nju i njezinu djecu nije došlo jer se udaljila od ulaznih vrata stana nakon što je čula zvuk sagorijevanja štapina. U eksploziji je oštećeno i devet stanova na istom katu zgrade, dok su hodnici, prozori i vrata dizala u zgradi oštećena od prvog do šestog kata, čime je prouzročena materijalna šteta od najmanje 1.114.360,72 kuna.

No, nakon toga prvoosumnjenični nije stao. Sastao se s jednim od osumnjeničenih oko pripreme napada na članove obitelji druge osobe kojem su se željeli osvetiti.

Ali do napada nije došlo jer je osoba s kojom se prvoosumnjeničeni sastao istog dana uhićen.

U razdoblju od travnja 2020. do 22. listopada 2021. osumnjeničeni su se sastajali kako bi dogovorili odmazdu prema još jednoj muškoj osobi zbog neriješenih odnosa i konflikata povezanih s ilegalnom trgovinom drogom te su odlučili tu osobu ubiti. Kako bi to ostvarili angažirali su osobu da za 15.000 eura usmrti osobu s kojom je u konfliktu.

Kako bi to ostvarili pratilil su i istaživali gdje se ta osoba kreće, a osim toga su utvrdili i točnu lokaciju vikendice u kojoj ljetuje s obitelji.

Osobu koja je angažirana da ubije određenog muškarca predao je dio novca i 50 grama kokaina vrijednog 2000 eura i to na na dječjem igralištu u blizini jednog trgovačkog centra u Zagrebu.

Do napada nije došlo jer je tog Hrvata angažirana osoba prethodno obavijestila o tom planu. Petoosumnjeničenog se tereti da je u nekretninama na području Starog i Novog Čiča te Žažine neovlašteno držao vojnu strojnicu sa spremnikom i redenikom, vojnu automatsku pušku s pripadajućim spremnikom, metalne okvire, redenike i udarnu iglu za mitraljez, tromblonski nastavak, detonatorsku kapislu, spremnike za automatsku pušku i streljivo.

USKOK je Županijskom sudu u Zagrebu predložio produljenje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.