53-godišnjakinja kojoj se na Općinskom sudu u Šibeniku sudi zbog potpaljivanja najvećeg prošlogodišnjeg požara u Hrvatskoj, onog u Dubravi kod Šibenika, puštena je u četvrtak, uz mjere opreza, iz istražnog zatvora gdje je provela šest mjeseci.

Sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Dijanom Jakoliš okrivljenici je odredilo mjere opreza uz obavezu javljanja jednom tjedno u policijsku postaju. Na u četvrtak nastavljenom suđenju svjedočio je Dragan Njegić, inspektor zaštite od požara, koji je kazao da je na očevid pozvan tek deset do petnaest dana nakon izbijanja požara u Dubravi kod Šibenika, što nije baš uobičajeno.

"Došli smo na mjesto gdje se nalazi klesarska radionica Kebo, gdje je po našoj procjeni bio početak požara. Od tog mjesta ravnali smo se prema pravcu puhanja vjetra u vrijeme izbijanja požara. Opožarena površina bila je oko 500 metara do ceste koja vodi prema cesti Dubrava-Perković. Nismo našli nikakve materijalne dokaze niti išta što bi mogli povezati s požarom, a u međuvremenu je padala i kiša", posvjedočio je Njegić.

Kazao je kako su na terenu zatekli pomalo neuobičajenu situaciju budući da je početak sljedeće opožarene površine bio udaljen 120 do 150 metara do završetka prijašnjeg traga požara. "U tih 120 do 150 metara nije gorjelo ništa, a točno na mjestu početka drugog požara prolazi dalekovod te smo zaključili da se ne može isključiti ni tehnički uzrok tog požara", kazao je na šibenskom sudu. Dodao je da je nakon dva, tri dana s kolegom ponovno otišao na mjesto gdje je požar počeo jer im je bila čudna nepovezanost između dvije opožarene površine.

Na sudu svjedočili oni koji su gasili požar

Na pitanje odvjetnika okrivljenice Zorana Mataića je li veća vjerojatnost da je taj dan bio jedan ili dva odvojena požara, kazao je da ne zna te da su moguće obje situacije. Svjedočio je i Nenad Bralić koji je tog 27. srpnja Centru 112 javio za požar. "Išao sam autom iz Južnih Škugora prema Šibeniku i vidio da gori uz cestu. Stao sam i pokušao ugasiti vatru, ali sam shvatio da je nemam čime gasiti. Potom je naišlo auto iz suprotnog smjera. Vozač je stao, a ja sam nazvao 112, no nismo čekali dolazak vatrogasaca", ispričao je Bralić.

Na sudu je svjedočio i Franko Rak koji je požar gasio zajedno s Antom Škugorom, a koji je na prošlom ročištu posvjedočio da su on i dvojica prijatelja koji su tog dana gasili požar uočili nepoznatog čovjeka koji je prošao pored njih nakon čega su u neposrednoj blizini opazili panj koji je gorio, dok je sve oko panja bilo je zeleno.

Rak je potvrdio Škugorove navode kazavši da se ne sjeća kako je nepoznati čovjek koji je prošao kraj panja izgledao. Dodao je da je mještanima cijeli tijek požara bio čudan jer taj dan nije puhao jak vjetar, a vatra se širila 'nenormalno brzo'. Kazao je i da je taj dan na požarištu bilo puno vatrogasaca, vojske i civila, a nepoznati čovjek zapeo im je za oko jer je prolazio putem gdje je vatra gorjela, a nije gasio požar niti je imao bilo kakvu opremu za gašenje.

Zajedno sa Škugorom i Rakom požar na području Rakovog sela gasio je i Lovre Škugor koji je u četvrtak na sudu kazao da on nije vidio nepoznatog čovjeka jer je u tom trenutku punio naprtnjače vodom, ali je fotografirao panj koji je bio u plamenu i skupa s Antom ga ugasio. Potvrdio je da je na livadi gorio samo panj te da u blizini nije bilo niti borovih šiški. Na sljedećem ročištu na traženje tužiteljstva bit će saslušan vatrogasni zapovjednik smjene tog 27. srpnja 2019. te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević. (Hina)