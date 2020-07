U Splitu je pokrenuta istraga protiv 28-godišnjaka kojega državno odvjetništvo sumnjiči za trgovinu ljudima.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu pokrenulo je istragu protiv 28-godišnjaka, državljana BiH, zbog trgovine ljudima. Osumnjičen je da je od veljače 2018. do 18. rujna 2019. preko jedne društvene mreže pod lažnim imenom poslao zahtjev za prijateljstvom svojoj žrtvi te kad su se upoznali i započeli vezu, nagovorio ju da dođe živjeti u Bosnu i Hercegovinu, što je ona i učinila 11. srpnja 2018.

Nakon toga oduzeo joj je osobnu iskaznicu i mobitel i zatočio ju. Pritom joj je učestalo govorio da će ju ošišati, da nikada neće vidjeti svoju obitelj te ju je fizički napadao udarajući ju rukama po cijelom tijelu.

Time je kod nje stvorio osjećaj poslušnosti i potpune kontrole, kao i mogućnost manipulacije, a sve kako bi je prisilo na bavljenje prosjačenjem, što je ona činila u mjestu u Bosni i Hercegovini, obilazeći kuće i tražeći novac. Sav novac koji bi dobila prosjačenjem on je zadržavao za sebe.

Natjerao ju na kupovinu mobitela

Također, 20. studenog 2018. nagovorio ju je da autobusom odu u jedan grad na području Splitsko-dalmatinske županije. Na graničnom prijelazu govorio joj je da će ju uništiti ako nešto kaže, pa je ona iz straha u tom gradu, u poslovnici jednog teleoperatera sklopila pretplatnički ugovor za dva telefonska broja uz kupnju mobilnih uređaja ukupne vrijednosti 4.256,35 kuna

Nakon toga, u poslovnici drugog teleoperatera sklopila je pretplatnički ugovor uz kupnju dva mobitela ukupne vrijednosti 4.704,61 kunu. Mobitele je predala 28-godišnjaku koji ih je preprodao i novac zadržao za sebe, nakon čega su se vratili u BiH.

Tjerao ju na sakupljanje boca

23. svibnja 2019. zajedno s njom legalno je došao u Hrvatsku. Odsjeli su u gradu na području Splitsko-dalmatinske županije u apartmanu s njegovom peteročlanom obitelji, u malom stanu i u lošim životnim uvjetima.

Svoju žrtvu prisiljavao je na svakodnevni rad od 9 do 18 sati - skupljala je plastične boce, prodavala ih i veći dio zarađenog novca predavala njemu, a manji dio novca ostavila je za sebe bez njegova znanja za životne potrepštine. To je trajalo do 18. rujna 2019. godine.

Dokaže li mu se krivica, 28-godišnjaku prijeti kazna zatvora u trajanju do deset godina.