U zadarskoj policiji novi problemi. Jedan od njihovih kolega prijavljen je zbog više prekršaja. Mediji navode da je riječ o bivšem šefu zadarske kriminalističke policije Bori Mršiću, koji je smijenjen prije nekoliko dana jer je pod utjecajem alkohola skrivio prometnu nesreću u kojoj je stradala mlada vozačica.

PU zadarska objavila je na svojim službenim internetskim stranicama da su u subotu 31. srpnja oko pet sati na području gradskog predjela Gaženica u Zadru policijski službenici u prometu zaustavili osobni automobil zadarskih registarskih oznaka koji se tijekom vožnje nije kretao obilježenom prometnom trakom.



Njime je upravljao 49-godišnji policijski službenik Policijske uprave zadarske izvan službe, koji je odbio testiranje na prisutnost alkohola u organizmu, a potom je zbog sprječavanja nastavka prekršaja, priveden u službene policijske prostorije, navodi se u policijskom priopćenju i dodaje da je nešto ranije iste noći na javnom mjestu privedeni vrijeđao i omalovažavao policijskog službenika koji je izvršavao policijske poslove.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz Optužni prijedlog zbog počinjenih prometnih prekršaja sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odbijanje testiranja na alkohol i nepropisno kretanje kolnikom, te prekršaja iz čl. 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, omalovažavanje policijskih službenika, 49-godišnji policijski službenik prepraćen je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.



Ujedno je Rješenjem načelnika Policijske uprave zadarske udaljen iz službe zbog sumnje u počinjenje teže povrede službene dužnosti te će protiv njega u zakonskom roku biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka nadležnom Disciplinskom sudu.



Što se recentnih događaja tiče, Zadarski.hr navodi da je svemu prethodilo to što je bivšeg šefa zadarske kriminalističke policije navodno prijavio kolega policajac koji je bio u pratnji štićene osobe.



Bivši šef zadarske krim policije se sastao sa štićenom osobom navodno na njeno traženje, a od pratnje je zatražio da ga puste da se s njim provoza jer je on kao šef krima toj osobi osigurao 24-satnu policijsku zaštitu.



Tome se usprotivio kolega, ali je on ipak ušao u automobil, a nakon 20 minuta, kada su se vratili do njegova automobila, dočekao ih je policijski presretač.



Policajac iz pratnje štićene osobe koji se suprotstavio bivšem šefu zadarske kriminalističke policije u međuvremenu je obavijestio Operativni komunikacijski centar PU zadarske koji je zapovjedio svim ophodnjama da odmah obustave trenutna postupanja i da tragaju za vozilom štićene osobe koja je navodna oteta policiji, piše Zadarski.



Ubrzo se na lokaciji pojavio i novi načelnik krim policije koji je bivšemu rekao da moraju u policijsku postaju gdje je ovome pozlilo te je hitno prevezen u zadarsku bolnicu i tamo je izgubio svijest. Nakon pretraga doveden je u policiju gdje je saznao da je priveden zbog vrijeđanja, odnosno omalovažavanja kolege, piše Zadarski.hr.