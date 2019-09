U Supetru na Braču u tijeku je kriminalističko istraživanje nad finskim turistom kojega se sumnjiči da je pokušao ubiti svoju partnericu. Finkinja je s teškim tjelesnim ozljedama prevezena u bolnicu.

Finski turist pokušao je nožem ubiti svoju partnericu, Finkinju. Pritom ju je teško ozlijedio pa je prevezena u bolnicu.

"Ženska osoba, rođena 1960. godine, zadobila je teške tjelesne ozljede, a muška osobe je zadobila lakšu tjelesnu ozljedu, porezotinu", kazala je za DNEVNIK.hr Ana Čepić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske.

Finkinja ima više ubodnih rana po tijelu. Teško ozlijeđena strankinja prevezena je helikopterom u splitsku bolnicu te je odmah operirana. Više građana bilo je svjedocima stravičnog prizora usred dana, piše Slobodna Dalmacija.

"To vam je na Putu sv. Roka bilo, malo poslije 16 sati na ulicu je istrčala krvava žena. Bilo je strašno. Držala je ruke na vratu, neki kažu da je nož još bio u rani, ali ja to nisam vidio. On je ostao u stanu pa je policija došla po njega. Oboje su Finci, ona ima između 50 i 60 godina, a on je nešto stariji, 10 ili 12 godina od nje, ne znam točno, rođen je 50 i neke godine. Zajedno su tu, a za nju znam sigurno da ima prijavljeno boravište u Hrvatskoj jer je dosta ovdje", kazao je Bračanin.

Splitska policija izvijestila je u ponedjeljak da je žena prevezena u splitsku bolnicu te da je muškarac uhićen. O svemu su obavijestili Državno odvjetništvo. Nakon kriminalističkog istraživanja počinitelj će biti priveden uz kaznenu prijavu, a zatim slijedi ispitivanje na državnom odvjetništvu.