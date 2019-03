Otac dvije maloljetnice zajedno s roditeljima ostale djece iz njihova društva policiji je dao iskaz zbog prijetnji koje su djeci u parku uputila dvojica nasilnih 20-godišnjaka.

Zabrinuti roditelj iz Rijeke zajedno s još nekoliko građana policiji je prijavio dvojicu 20-godišnjaka koji su u petak na igralištu u blizini crkve Sv. Nikole ispod trgovačkog centra ZTC-a prijetili njegovoj maloljetnoj kćeri i njezinom društvu.

"Družili su se i smijali, u jednom trenutku pojavila su se dva mlađa punoljetnika, vidno pijana. Kad je u jednom trenutku prijatelj iz društva naslonio glavu na rame prijateljice moje kćeri uslijedila je neočekivana reakcija tog mladog bahatog mladića. "Šta ti imaš s njom? Hoćeš da te ubijem?" vikao je na tog dječaka iz društva dvadesetogodišnjak zamahnuvši nožem prema njemu", prepričao je otac nemili događaj za Novi list.

Kad je njegova kći stala u obranu prijatelja, nasilni mladić je nasrnuo na nju, prislonio ju na ogradu i držao joj nož u visini bubrega.

"Srećom i mlađa kći je bila sa sestrom i odmah me nazvala mobitelom. Ja sam se spustio dolje na igralište i srušio tog dečka na pod. Izbio sam mu nož iz ruku i predao ga nešto kasnije policiji. No, njegov kompanjon me napao, uspio mi je skinuti sat s ruke pa sam odmah pustio tog dečka. Nazvao sam policiju, nasilnici su pobjegli, a mi konsternirani potražili tog dečka kojem je mladić prijetio. No, on je nesretnik odmah pobjegao, potražio je pomoć u obližnjem lokalu, pa unatoč tomu da je konobarica odmah zvala policiju kad je vidjela u kakvom se stanju nalazi taj dječak, došli su tek nakon mog, dakle, drugog poziva", priča otac.

Rekao je kako su se ubrzo skupili svi roditelji te zajedno s djecom otišli u policijsku postaju gdje su dali iskaze i podnijeli kaznenu prijavu.

"Bojim se kao roditelj, ne samo za svoje troje djece, nego izražavam bojazan zbog sve češćih nerazumnih nasilničkih ispada od sve mlađih osoba. Kako tako mladi ljudi mogu tako reagirati, razmišljati, djelovati? Što reći kad na Facebook profilu tog mladića stoji poruka: "Imam neke planove, ali nijedan nije ispod 10 godina robije", zaključuje zabrinuti otac.