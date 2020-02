Splitska policija uhitila je 26-godišnjaka koji se sumnjiči da je u autobusu fizički napao Stanislava Zavadlava, brata Filipa Zavadlava.

Mladić (26) priveden je zbog sumnje da je su siječnju fizički napao Stanislava Zavadlava, brata trostrukog splitskog ubojice, Filipa Zavadlava.

Splitska policija je priopćila da se uhićenog 26-godišnjaka sumnjiči da je 16. siječnja oko 15 sati u gradskom autobusu s još uvijek nepoznatim osobama fizički napao 24-godišnjaka. Napadači su nakon toga pobjegli iz autobusa.

"Nakon provedenog istraživanja zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku", priopćila je splitska policija te dodala da se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Stanislav napad isprva nije prijavio policiji. "Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može nešto promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stiga reć. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata", rekao je nakon napada Stanislav za Index.hr.

Dan nakon napada Stanislav je trebao biti ispitan kod suca istrage o trostrukom ubojstvu za koje je osumnjičen njegov brat Filip, a i tada je novinarima pred sudom rekao da poznaje osobe koje su ga pretukle.

"Najlakše mi je za to. Momci koji su to uradili, ja ih poznajem, neću govoriti koji su. Meni je još teža stvar što su tri mlada života izgubljena", rekao je tada Stanislav.