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Drama kod Velike Gorice: Nahuškao pse na policajce, prijetio da će ih raznijeti...

PišeV. S., 21. srpnja 2026. @ 13:20 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images/iStockphoto
Policajci su morali bježati pred psima koje je 35-godišnjak pustio na njih. Kasnije su ga uhitili u njegovom domu, ali ne prije dramatičnih događaja koji su se odvili u dvorištu.
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