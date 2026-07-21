Drama kod Velike Gorice: Nahuškao pse na policajce, prijetio da će ih raznijeti...

Dramtična situacija odigrala se tijekom rutinske policijske kontrole vozača, 15. srpnja u Ulici Stara cesta u velikogoričkom mjestu Vukovina.

Kako je objavila zagrebačka policija u utorak, nakon što su zaustavili 35-godišnjaka on je počeo verbalno napadati dvojicu policajaca, omalovažavajući ih i vrijeđajući pogrdnim izrazima. No, na tome nije stalo. Muškarac je iz svog automobila na policajce pustio dva psa koji su režeći potrčali prema njima.

"Kako bi spriječili opasnost za vlastiti život i tijelo odnosno spriječili napad na sebe, policijski su se službenici sklonili u službeno vozilo, dok se osumnjičeni svojim vozilom udaljio s mjesta događaja", priopćili su iz policije.



Nedugo potom, četiri policajca muškarcu su došli na vrata. Na njihovu naredbu da izađe iz dvorište kuće u kojoj stanuje, a u kojem su bez nadzora bila četiri psa, 35-godišnjak je to odbio i prijetio da će se ubiti oštrim predmetom, dok je policajcima zaprijetio da će ih ubiti eksplozivnom napravom.

Policajci su unatoč svemu u jednoj od prostorija kuće, uz uporabu sredstava prisile, uspjeli uhiti muškarca. Alkotestiranjem mu je utvrđeno da je u organizmu imao 1,56 promila alkohola. Prevezen je na liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, kaže policija.

Nakon otpuštanja iz zdravstvene ustanove nad osumnjičenim je provedeno kriminalističko istraživanje.



Zbog počinjenog prekršaja protiv javnog reda i mira osumnjičeni je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 16 dana, uz uvjetnu primjenu na rok od godine dana.



Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prisile prema službenoj osobi i prijetnje kaznena prijava je podnesena nadležnom državnom odvjetniku te je predan pritvorskom nadzorniku.



Zagrebačka policija je prema 35-godišnjaku zbog počinjenja prekršaja i ranije postupala te ga prekršajno prijavljivala.