Uznemirujući slučaj kod Dubrovnika - muškarac je psa svojeg sina ubio lovačkom puškom i bacio tijelo - no policija mu je ušla u trag. Detalje priče, ali i ide li se u zatvor zbog mučenja i ubijanja životinja, doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Krajem listopada u mjestu Pobrežje kraj Dubrovnika 47-godišnji muškarac odveo je psa svojeg sina u brdo i ubio ga.

Policija je reagirala na dojavu građana koji su prijavili pronađeni leš psa, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je pas ubijen sačmaricom i bačen na stijene.

"S obzirom na to da je pas bio čipiran i da je išao kod veterinara, lako smo došli do vlasnika. Počinitelj je 47-godišnjak, otac vlasnika psa. Protiv njega je podnesena kaznena prijava Državnom odvjetništvu zbog počinjenja kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja", kazao je Zoran Tikvica, voditelj Službe krim policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Neslužbene informacije kažu kako se muškarac odlučio ubiti psa nakon što je pas ugrizao njegovu punicu. Prijave ugriza psa policiji nije bilo. Sin, vlasnik psa, tvrdio je kako nije znao što je optuženi, njegov otac učinio.

"Mislim da su to psihički problemi, ne može to normalna osoba napraviti", kazao je Banjamin. "Grozno, to je bolesno, eto što je", dodala je Marija.

Zakon predviđa kaznu zatvora

Zakon kaže - tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

Ako to počini iz koristoljublja kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. Udruge za zaštitu životinja uporno ponavljaju - sudovi počinitelje ne šalju u zatvor, kazne su preblage.

"Imamo primjer psa Feniksa koji je prije četiri godine pretučen, nakon četiri dana je podlegao ozljedama. Taj čovjek, ako se može tako nazvati, je dobio 320 sati rada za opće dobro", navodi Ivana Crnoja iz Udruge pobjeda.



Prošle godine zbog mučenja ili ubijanja životinja kazna zatvora izrečena je u 36 predmeta, a tek su dva počinitelja završila u zatvoru, ostali su dobili uvjetne zatvorske kazne.

