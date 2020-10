Muškarac s podrčja Podravine zlostavljao je djevojku s kojom je bio u vezi. Lukom i zašiljenim strijelama u više ju je navrata pogodio.

50-godišnjak s područja Podravine u travnju 2018. godine uzeo je luk i strijele sa zašiljenim vrhovima i u pravcu djevojke s kojom je u vezi odapeo petnaestak strijela.

Osam strijela ranilo je djevojku u bedra, nogu, glavu i ruke. Spustila je glavu i stavila ruke da bi pokrila lice. Kako se navodi sudskoj presudi, teške ozljede izostale su samo pukim slučajem, piše Podravski.

Osim toga, 50-godišnjak joj je prijetio kuhinjskim nožem, zaključao ju u sobu i bacio ključeve kako ih ne bi mogla pronaći. Držao ju je zaključanu sat i pol.

Zbog toga što je učinio, 50-godišnjak je osuđen na godinu i 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Na sudu mu je izrečena sigurnosna mjera obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu i lijekovima koju će provoditi zatvorski sustav.

Priznao krivicu

Na sudu su oboje dali iskaze. 50-godišnjak je rekao da, dok su bili u vezi, je djevojka više ozlijedila njega nego što je on nju.

"Ubola me nožem u nogu i iščupala kosu za periku. Gađao sam je nakon toga strijelama, a luk koji koristim inače probija vrata na 15 metara. Luk sam koristio tako da je ne ozlijedim jako. Gađao sam je s metra i pol udaljenosti i ciljano u pojedine dijelove tijela, tek toliko da je uplašim", kazao je na sudu.

"Pred njom sam napeo luk do kraja, a zatim sam ga napeo samo malo prilikom odapinjanja strelice. Nož koji spominje bio je tupi vrtni nož koji ne može nikoga ozlijediti", dodao je 50-godišnjak. Priznao je da joj je prijetio i držao je zatočenu u kući oko sat vremena, "ali samo dok se ona ne smiri".

Zajedno pili taj dan

"Zajedno sam pio s njom, popili smo litru i pol vina. Tog sam dana uzeo analgetik Tramal koji pijem za bolove, a ona inače uzima Xanax, no ne znam je li tog dana uzela te tablete", opisao je na sudu.

"Nisam je uspio odvratiti od nošenja lovačkog noža. Tim me nožem kasnije piknula u nogu. Kad sam odapinjao strelice prema njoj, bila je sklupčana na kauču, skupljenih nogu i ruke je držala preko lica. Nije točno da je pokušala pobjeći, zato što je bila u donjem rublju", opisao je događaje tog dana.

"Kad sam je gađao strelicama, nisam primijetio da ima krvi na njoj. Osim toga, nisam bio fizički nasilan prema njoj. Samo sam je potjerao u krevet da se smiri", zaključio je 50-godišnjak.

"Postoji opasnost da počini i teže kazneno djelo"

Sudski psihijatrijski vještak utvrdio je da mu je kao posljedica dugogodišnje ovisnosti o alkoholu i drugim psihoaktivnim tvarima utvrđen poremećaj ličnosti s disocijalnim i emocionalno nestabilnim poremećajem uz organske promjene mozga.

"Postoji opasnost da u budućnosti počini i teže kazneno djelo", dodao je psihijatar.

Svjedočila i djevojka

Djevojka je ispričala što se događalo. "Došla sam k njemu i popili smo dvije bevande. Počeo mi prigovarati. Rekla sam mu da prestane, a on me počeo tući rukama i šakama po tijelu i glavi, a nakon toga uzeo je luk i strijele kojima me počeo gađati", kazala je.

"Pokrila sam glavu rukama, a on me jednom strijelom pogodio u glavu, s tri strijele u noge, a s dvije u ruke. Plakala sam i vadila strijele iz tijela, a ušle su unutra dva do tri centimetra. Krvarila sam. Zatim mi je pod grlo i na zapešće prislanjao tupi nož i rekao 'mogu te ubiti odmah da se ne mučiš ili te mogu ubijati polako'. Sve to trajalo je oko sat vremena", rekla je na sudu.