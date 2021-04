Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u Petrinji je komentirao slučaj djevojčice (2) koja je s teškim ozljedama primljena u Klaićevu bolnicu.

"Ja prije svega moram izraziti žaljenje i kao ministar i kao otac djeteta malog djeteta. I zaista je teško izraziti emociju koja sve obuzima kada vide ovakve slučajeve. Čuo sam se s ministrom Božinovićem, Berošem, sa ravnateljem bolnice u kojoj se djevojčica nalazi. Svi polažemo nade da će se oporaviti. No činjenica je da su čudne okolnosti dovele do hospitalizacije", rekao je ministar.

"Odmah smo poslali upravni nadzor Ministarstva u CZSS Nova Gradiška. Dogovorili smo sa komorama stručni nadzor iz domene socijalnog rada i iz domene psihološke komore. Koliko znam, i socijalne radnice su također već došle u stručni nadzor. Moramo vrlo jasno reći, do najnižih detalja i tančina ćemo istražiti slučaj. I utvrditi eventualne propuste sustava", dodao je i rekao kako osuđuje svaki oblik nasilja te da mijenjaju zakonske prijedloge kako bi suzbili nasilje.

Rekao je da neće prejudicirati ništa, gdje se nalazi odgovornost ni postoji li, no ako postoji, kazao je, odgovorni će odgovarati.

"Ovaj slučaj nas je osvijestio da možemo agilnije"

Na pitanje zašto se ništa nije promijenilo od slučaja s Paga, odgovorio je: "Mislim da se od tad puno napravilo, mijenjale su se zakonske regulative iz domene Kaznenog zakona, iz domene prekršajnih i kaznenih odredbi vezanih za nasilje u obitelji. Mnoge stvari su korigirane, dodijelili smo novac mnogim udrugama koje se bavi ovakvim tipovima i vrsta nasilja, surađujemo s drugim ministarstvima. Nažalost, ovaj slučaj nas je osvijestio da to možemo učiniti agilnije."

Najavio je izmjene Zakona o socijalnoj skrbi na kojem rade već neko vrijeme. Na Vladi bi se trebao naći u lipnju. On bi trebao reorganizirati cijeli sustav za socijalnu skrb.

Na pitanje kako to da je dijete vraćeno u obitelj prijavljenog nasilnika?

"Zaista, i ja imam tu informaciju. I također imam osobne dvojbe kako je to moguće i zašto se to dogodilo. U ovom trenutku možemo pustiti stručnom nadzoru da sve utvrditi, zašto se to dogodilo, je li se trebalo dogoditi. A po svemu što smo do sada vidjeli, to je činjenica koja se ne smije dogoditi. Ali pustimo stručnom nadzoru da sve istraži", rekao je.

Bolje organiziran sustav

"Ja u ovom trenutku neću nikoga osuđivati, ali neću ni nikoga abolirati. Svi kojima se dokaže propust, će odgovarati", dodaje.

"Zakon o socijalnoj skrbi će učiniti sustav bolje i kvalitetnije organiziranjem. Ako postoji potreba za izmjenama druge zakonske regulative kako bismo onemogućili ovakve događaje, definitivno ćemo to učiniti", rekao je na pitanje hoće li se onemogućiti slučajevi da se djeca vraćaju u obitelji zabilježenih obiteljskih nasilnika.

Za život djevojčice liječnici se i dalje bore, a njeni roditelji su uhićeni. Obitelj je bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška u kojem kažu - nije bilo propusta.

Otac je prije bio prijavljen za obiteljsko nasilje.