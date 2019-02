Potresena Edina Dedić, majka pretučene djevojčice, progovorila je za Dnevnik Nove TV.

Sud koji je donio odluku da se muškarca koji je pretukao svoju 14-godišnju kćer uvjetno pusti iz zatvora, rekao je kako će se čim budu imali uvid u spise očitovati o slučaju obiteljskog nasilja koji je šokirao Hrvatsku.

O detaljima je za Dnevnik Nove TV progovorila i sama majka.

Kazala je kako je njezin bivši partner još u siječnju pušten na uvjetnu slobodu te da je posljednjih mjesec dana bio uzornog ponašanja. Zbog spleta okolnosti je, kaže, u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb ostavila djecu njemu na čuvanje dok je na bolničkom liječenju.

"Tražili su me mišljenje i pristala sam da djeca ostanu s ocem. Pristala sam i pogriješila sam... To je moj križ koji ću ja nositi do kraja života, ali mi nije palo na pamet da bi otac digao ruku na svoje dijete", kaže potresena Edina Dedić, majka pretučene djevojčice.

"Voljela bih da sam ja bila tamo, da je mene istukao, voljela bih da je mene ubio, samo da se njoj to nije dogodilo, ali vrijeme vratiti ne mogu", dodala je u suzama.