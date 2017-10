Na cesti između Uranovaca i Trnjana kod Slavonskog Broda došlo je do sudara autobusa koji je prevozio djecu i osobnog automobila, potvrdila nam je PU brodsko-posavska.

Policija je dojavu dobila oko 10:45 i njihove ekipe su na terenu, no trenutno nemaju više informacija. Prema neslužbenim informacijama u nesreći je smrtno stradao vozač automobila, no policija to još nije potvrdila. Ne zna se ni koliko je ozlijeđenih, kao ni težina ozlijeda.

Uslijed sudara autobus je sletio s ceste i prevrnuo se. U vrijeme pisanja ovog teksta u policiji nam nisu znali reći više o tome, pa tako ni odakle su djeca koja su bila u autobusu.

Prema neslužbenim informacijama riječ je o djeci s područja Đakova.

Na terenu je i hitna pomoć kao i vatrogasci.

Uskoro opširnije...