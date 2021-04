Daleko od ruke hrvatskog pravosuđa, u Međugorju, Zdravko Mamić čeka da ga USKOK ispita tijekom izvida o sucima koje je optužio za mito. Samo za Dnevnik Nove TV Zdravko Mamić otkriva - kada će se i kako to dogoditi. S njim je razgovarala Josipa Krajinović.

Vaš brat Zoran više je puta govorio da će odslužiti kaznu u Hrvatskoj, kako to da je ipak ostao u Bosni i Hercegovini?

"Pa valjda čovjek ima zakonsko pravo, ne pravo koje si je netko privatno uzeo da služi kaznu gdje on to izabere temeljem bileteralnog ugovora između BiH i Hrvatske, odnosno međunarodnih konvencija. Nevjerojatno koja količina ljudi koja o tome ne bi smjela zucnut recimo, kao što je ministar ili premijer to su politička tijela to je eklatantno miješanje u pravosuđe, pritisak na pravosuđe, ili možda me toliko vole, mene i brata da nam žele dati materijala i pomoći da pred Ustavnim sudom ili Sudom za ljudska prava u Strasbourgu prikažemo da nismo imali pravo na pravično suđenje.

Vaš brat Zoran je podnio molbu da odsluži kaznu u BiH, hoćete vi slično poduzimati, podnositi molbu?

Ma naravno ista je procedura ja sam se davno odlučio na odsluženje moje kazne u BiH, vidjet ćemo što će se dešavati što će sudovi u BiH procijeniti... Koja je razlika od toga da li ćemo mi služiti kaznu u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovni, ja da sam vlasnik recimo RH ja bih bio sretan da netko služi u drugom zatvoru i da ta druga država snosi troškove boravka prehrane struje osoblja i tako dalje.

U svakom slučaju nadate se pogodnijoj opciji za vas?

Ja svoju bitku koju sam nazvao reforma pravosuđa nastavljam i dalje, rekao sam da sam siguran koliko sam siguran da sad gledam u vaše kamere i da s vama razgovoram da će ovi suci završiti u zatvoru i naravno valjda svatko pametan razumije da će doći do obnove postupka u Hrvatskoj. Znam što su ljudi svjedočili, znam što su presonalni dokazi jer je negdje 50-ak svjedoka, znam što su materijalni dokazi. Pa vidjeli ste u javnosti ovo je kamilica što su se slikali sa mnom ili ne slikali.

Mogu ekskluzivno reći da se veselim da 12.5. će konačno uslijediti moje svjedočenje, iako sam ja, prošlo je već 7 mjeseci kako sam dao famozni stick i svoj iskaz državnim organima, 12.5. ću dati iskaz uživo prema tome poslije toga više neće biti isto.

Hoćete nešto novo otkriti tužiteljima ili ste već sve predali u sticku?



Naravno ovisno o mom raspoloženju i kvaliteti sugovornika s druge strane, može se očekivati da će biti još ozbiljnog materijala prema tome za komunikaciju i za suradnju i za ljubav uvijek mora biti dvoje pa čak i za svađu.

Jeste dobili od osječkog suda poziv da platite tih 25 milijuna kuna imovinske koristi, troškova?

Ma niti sam šta dobio niti uopće znam šta mogu dobiti ili ne mogu dobiti iako primam svu poštu koja je ikad došla u Bosnu i Hercegovinu, moja je adresa poznata.

Svatko tko želi potražiti mir na bilo kojem dijelu kugle zemaljske treba doći u Međugorje, onda će shvatit o čemu pričam, ovdje je Gospa posijala jedan savršeni mir i ovdje tko god ima privilegiju, a ja imam privilegiju ovdje da živim je sretan čovjek, prema tome, mene je Bog odabrao i izabrao da budem sretan čovjek i poslao me u Međugorje."