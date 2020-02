Policija je potvrdila incident koji se dogodio u jednoj od poslovnih banaka u Metkoviću tijekom kojeg je došlo do samoozljeđivanja zaštitara banke vatrenim oružjem.

Do incidenta je došlo oko 13 sati, a ozlijeđeni je izvan životne opasnosti, prenosi Dubrovački vjesnik.

Navodno je do samoozljeđivanja došlo uslijed neopreznog rukovanja službenim oružjem, no nije poznato je li do samoopaljenja došlo u dijelu poslovnice između ulaza i šaltera ili iza šalterskog dijela, eventualno pri čišćenju oružja.

Ozlijeđeni se nalazi u Zavodu za hitnu medicinu u Metkoviću.

Više detalja bit će poznato nakon očevida.