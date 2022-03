Darko Kovačević Daruvarac u utorak je izašao iz zatvora u Glini, u kojem je služio kaznu za premlaćivanje tada 18-godišnje djevojke.

Za Dnevnik Nove TV potvrdio je to njegov odvjetnik Velimir Došen. U roku od tri dana Darko Kovačević Daruvarac mora se javiti policiji, a tu obvezu ima i jednom mjesečno u danu kad policija odredi, i to do isteka uvjetnog dopusta 9. listopada 2022.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske prošli tjedan donio je rješenje kojim je odbio žalbu državnog odvjetnika i potvrdio prvostupanjsko rješenje Županijskog suda u Sisku. Time je postalo pravomoćno rješenje o uvjetnom otpustu s izdržavanja kazne zatvora Daruvarcu, koji je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i devet mjeseci za kaznena djela teška tjelesna ozljeda i prijetnja, a koja je počinio 2018.

"Visoki kazneni sud smatra da su ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu uvjetnog otpusta. Zatvorenik je u provedbi pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora ocijenjen kao 'uspješan', tijek izdržavanja kazne je bio uredan. Priznao je počinjenje kaznenih djela, prihvatio je izrečenu kaznu te osvijestio štetnost vlastitog postupanja. Izražava svoju kritičnost i spremnost promijeniti svoje ponašanje", stajalo je, među ostalim, u obrazloženju tog suda.

U lipnju 2018. Daruvarac je pretukao tada 18-godišnju djevojku. U siječnju 2019. nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora. Kazna mu je u međuvremenu smanjena i osuđen je na jedinstvenu - tri godine i devet mjeseci zatvora.

Na slobodu je izašao sedam mjeseci prije isteka kazne. Kako je prošli tjedan rekao njegov odvjetnik, Daruvarca nakon izlaska iz zatvora već čeka i posao pomoćnog radnika u jednoj tvrtki u Zadru.

Već se vratio u Zadar.