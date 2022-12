Ivor Vujasinović, Asja Gorski, Ivan Gorski i Dominik Žnidarić proglašeni su krivima jer su pretukli profesora Ninu Čengića koji ih je prijavio za kršenje epidemioloških mjera. Od posljedica premlačivanja preminuo je dan kasnije u bolnici. Ukupno su osuđeni na devet godina i dva mjeseca zatvora.

Ivor Vujasinović, Asja Gorski, Ivan Gorski i Dominik Žnidarić proglašeni su krivima na Županijskom sudu u Varaždinu, za nanošenje teških ozljeda Nini Čengiću, od kojih je kasnije preminuo.

Ivor Vujasinović dobio je tri godine zatvora, Asja Gorski dvije godine i šest mjeseci zatvora, Ivan Gorski dvije godine zatvora te Dominik Žnidarić jednu godinu i osam mjeseci zatvora.

Ovaj mučan događaj uznemirio je građane Varaždina, nakon što se doznalo da je četvorka 29. svibnja 2021. oko 4 sata ujutro na ulici ispred prostorija udruge "Kulturana" u Varaždinu pretukla i ubila 35-godišnjeg Ninu Čengića iz osvete jer je pozvao policiju i prijavio ih za kršenje epidemioloških mjera u prostoru udruge.

Mjesto ubojstva profesora Nine Čengića (Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell)

Srušili su ga na tlo i udarali rukama, nogama i drvenom palicom. Prema optužnici, uslijed primljenih udaraca, zadobio je prijelom sljepoočne kosti i razdor vena s krvarenjem u mozgu te od tih ozljeda umro dan kasnije.

Iako ih je Županijsko državno odvjetništvo prvotno teretilo za počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva, prošlog je mjeseca ŽDO promijenilo optužnicu u kazneno djelo teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti, piše Varaždinski.net. Kazna za to djelo je od tri do 15 godina, no moguća je i manja kazna, ako za to postoje uvjeti.

Optužnica protiv Ivora Vujasinovića, Dominika Žnidarića, Asje Gorski i Ivana Gorskog podignuta je 25. studenog 2021. godine, a prvostupanjski kazneni postupak je počeo je 15. veljače 2022. godine.

U kaznu će se okrivljenicima ubrojiti i vrijeme koje su proveli u istražnom zatvoru.

Pravomoćnost presude četvorka će čekati na slobodi.